Európska komisia povolila plne zaočkovaným Američanom cesty do EÚ

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York 26. apríla (TASR) - Američania, ktorí sú plne zaočkovaní proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, budú môcť v lete vycestovať do Európskej únie. Oznámila to v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.Všetkých 27 členských štátov eurobloku bude "bezpodmienečne" prijímať všetkých tých, ktorí dostali vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA), regulačným úradom EÚ, uviedla von der Leyenová pre denník The New York Times.povedala šéfka Európskej komisie, ktorej slová citovala tlačová agentúra DPA.Von der Leyenová však neposkytla ďalšie detaily týkajúce sa toho, kedy a akým spôsobom sa cestovný ruch reštartuje. Uviedla len, že to bude závisieť od epidemiologickej situácie.vyhlásila.Členské krajiny EÚ momentálne rokujú o zavedení vakcinačného pasu s platnosťou na celom území eurobloku, ako aj o kritériách otvorenia svojich hraníc pre cestovný ruch.Podľa eurokomisie budú mať "covidové pasy" zásadný význam pre členské štáty v ich boji proti pandémii koronavírusu a zároveň umožnia občanom EÚ vykonávať svoje právo na voľný pohyb "koordinovaným a bezpečným spôsobom".Von der Leyenová v piatok vyhlásila, že Európska únia zabezpečí do konca júla dostatok proticovidových vakcín pre 70 percent dospelého obyvateľstva svojich členských krajín. Podľa pôvodných plánov mal byť tento cieľ naplnený až koncom septembra.povedala von der Leyenová počas návštevy závodu na výrobu vakcín v Belgicku.