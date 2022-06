Európska komisia predstavila návrhy na záchranu európskej prírody

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila balík legislatívnych opatrení týkajúci sa obnovy poškodených ekosystémov a ozdravenia biodiverzity v celej Európe s cieľom zachrániť do roku 2050 voľne žijúce živočíchy, rastliny a hmyz, ktorým hrozí masové vyhynutie. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Kríza v oblasti klímy a biodiverzity ohrozuje samotný základ nášho života na Zemi. My ľudia závisíme od prírody. Od vzduchu, ktorý dýchame, od vody, ktorú pijeme, od potravín, ktoré konzumujeme – od toho všetkého závisí náš život. Aj naše hospodárstvo je poháňané prírodou," uviedol vo vyhlásení výkonný podpredseda EK Frans Timmermans.



Celkovo 80 percent chránených biotopov v Európskej únii je v súčasnosti podľa eurokomisie v zlom stave.



Podľa tohto návrhu sa právne záväzné ciele pre obnovu prírody v rôznych ekosystémoch budú vzťahovať na každý členský štát EÚ.



Medzi navrhované ciele okrem iného patria zvrátenie úbytku populácií opeľovačov, ako sú včely, do roku 2030, odstránenie riečnych bariér, obnova morských biotopov a opätovné zavlažovanie odvodnených rašelinísk.



Eurokomisia takisto navrhuje do roku 2030 o 50 percent znížiť používanie chemických pesticídov v EÚ.



Nové návrhy v súlade s riadnym legislatívnym postupom predložia 27 členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu.