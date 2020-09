Európska komisia predstavila plán na boj proti štrukturálnemu rasizmu

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predstavila sériu opatrení na boj proti štrukturálnemu rasizmu a diskriminácii. Zároveň priznala nedostatok rozmanitosti v inštitúciách Európskej únie, informovala agentúra AP.



Výkonná zložka EÚ vydala akčný plán na nasledujúcich päť rokov, v rámci ktorého zamýšľa posilniť súčasný legislatívny rámec, povolať koordinátora proti rasizmu a zvýšiť diverzitu zamestnancov EÚ.



Komisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla, že protesty proti rasovej diskriminácii v USA a Európe upozornili na potrebu konať.



"Nadišiel čas zúčtovania. Protesty vyslali jasný signál – zmena už musí nastať. Nebude to jednoduché, musí však k tomu dôjsť. Naše úsilie v tomto smere zintenzívňujeme. V prípade potreby posilníme právne predpisy. Samotná Komisia prispôsobí svoju náborovú politiku, aby lepšie odrážala európsku spoločnosť," vyhlásila Jourová.



Súčasné kolégium komisárov tvorí 27 členov - jeden z každej krajiny EÚ -, ktorých minulý rok dosadila šéfka EK Ursula von der Leyenová. Všetci sú belosi.



V rámci opatrení plánuje EK použiť dobrovoľné dotazníky, pomocou ktorých prvýkrát získa údaje o rozmanitosti svojich zamestnancov. Tie následne využije pre vytvorenie novej náborovej politiky.



Koordinátor proti rasizmu bude mať na starosti zhromažďovanie údajov o sťažnostiach a pocitoch príslušníkov menšín, čím chce EK zaistiť, že na ne bude pri vytváraní náborovej politiky brať ohľad. Zároveň bude viesť so zainteresovanými stranami pravidelný dialóg, a to aspoň dvakrát za rok.



Podľa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) sa s diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu stretlo 45 percent osôb severoafrického pôvodu, 41 percent Rómov, 39 percent osôb subsaharského afrického pôvodu a 11 percent Židov, a to napriek tomu, že je takáto forma diskriminácie v EÚ zakázaná.



EK chce tiež v rámci plánu zaviesť semináre a propagovať pamätné dni s cieľom potláčať stereotypy a šírenie dezinformácií. Vyzvala členské štáty EÚ, aby prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích programov či médií riešili otázky v súvislosti so stereotypmi.



"Týmto akčným plánom uznávame, že rasizmus nepáchajú iba jednotlivci, ale je aj štrukturálny. Musíme ho tak riešiť na všetkých úrovniach riadenia, aby sme v boji proti nemu boli úspešnejší. Preto v ňom okrem iného riešime otázky presadzovania práva, spoločenské postoje, stereotypy a hospodárske aspekty a vyzývame členské štáty, aby prijali svoje vlastné akčné plány proti rasizmu," povedala komisárka pre rovnosť Helena Dalliová.



Začiatkom leta prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom odsúdil vraždu afroameričana Georga Floyda a zároveň v ňom vyzval EÚ, aby zaujala pevný postoj proti rasizmu.