Európska komisia predstavila plán na podporu utečencov z Ukrajiny

Štrasburg 8. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok počas pracovného výjazdu do Štrasburgu predložila plán podpory, ktorú EÚ poskytuje ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine ako aj krajinám EÚ, ktoré ukrajinských utečencov prijímajú. Informuje o tom spravodajca TASR na základe údajov zverejnených na stránke EK.



Komisia konštatovala, že vzhľadom na nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu má európska solidarita podobu priamej humanitárnej pomoci, mimoriadnej pomoci v oblasti civilnej ochrany, podpory na hraniciach, ako aj poskytnutia jasného právneho postavenia, ktoré osobám utekajúcim pred vojnou umožňuje získať okamžitú ochranu v EÚ.



Na humanitárnu pomoc EÚ zo svojho rozpočtu doteraz vyčlenila 500 miliónov eur. Táto suma je určená na riešenie tragických humanitárnych dôsledkov vojny Ukrajine i mimo nej. Z toho je priamo na humanitárnu pomoc vyhradených 90 miliónov eur (85 miliónov pre Ukrajinu a päť miliónov pre Moldavsko). Tieto prostriedky zaistia nákup potravín, vody, zdravotnú starostlivosť a núdzové prístrešia pre tie najzraniteľnejšie osoby.



Vďaka doteraz najväčšej aktivácii Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany sa už milióny položiek vrátane vozidiel, lekárskych súprav, stanov, prikrývok a spacích vakov, dostali k osobám v núdzi na Ukrajine. Ďalšia materiálna pomoc je poskytovaná Moldavsku, Poľsku a Slovensku na podporu prijímaných utečencov.



EK zároveň vydala operatívne usmernenia, ktoré majú pohraničnej stráži členských štátov EÚ pomôcť pri účinnom riadení osôb prichádzajúcich na hranice s Ukrajinou a pri skrátení čakacej doby. Agentúry EÚ poskytli ďalšiu pracovnú silu a odborné znalosti na podporu členských štátov - 49 pracovníkov agentúry Frontex bolo nasadených na hraniciach Ukrajiny so štátmi EÚ a Moldavskom a ďalších 162 pracovníkov je vyslaných do Rumunska.



Krajiny EÚ sa v rekordnom čase jednomyseľne dohodli na aktivácii smernice o dočasnej ochrane utečencov z Ukrajiny s cieľom zabezpečiť im istotu a poskytnúť práva na sociálnu podporu, prístup na trh práce a ku vzdelávaniu. Eurokomisia bude koordinovať tzv. Platformu solidarity, kde si členské štáty môžu vymieňať informácie o svojej kapacite na prijatie osôb.



Finančné prostriedky určené pre oblasť vnútorných vecí na roky 2021 – 2027 takisto prinesú členským štátom dodatočné zdroje na zabezpečenie prijímacích zariadení a účinných azylových konaní.



EK navrhla predĺžiť vykonávacie obdobie pre finančné prostriedky, ktoré majú členské štáty k dispozícii v rámci fondov v oblasti vnútorných vecí na obdobie 2014 – 2020, čo by uvoľnilo približne 420 miliónov eur ako dodatočnú finančnú podporu.



V oblasti súdržnosti EK prijala legislatívny návrh Akcia súdržnosti pre utečencov v Európe (CARE), ktorý prinesie väčšiu flexibilitu pri financovaní širokej škály opatrení na podporu ľudí utekajúcich z Ukrajiny - bude čerpať z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Fondu európskej pomoci najchudobnejším osobám (FEAD).



Uvedené kohézne fondy môžu byť vynaložené na investície do vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravotnej starostlivosti a služieb starostlivosti o deti a v prípade FEAD aj na základnú materiálnu pomoc, ako sú potraviny a odevy.



Okrem toho možno ľahko využiť približne desať miliárd eur z fondov pomoci REACT-EU na rok 2022, ktoré možno tiež použiť na financovanie opatrení na podporu utečencov z Ukrajiny.