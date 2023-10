Európska komisia predstavila svoj pracovný program na rok 2024

Brusel 17. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok schválila svoj pracovný program na rok 2024. Hlavný dôraz kladie na snahu o zjednodušenie pravidiel pre občanov a podniky v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pracovný program stavia EK na výsledkoch, ktoré sa dosiahli za posledné štyri roky, pričom obsahuje návrhy nových iniciatív EK na nadchádzajúce mesiace a predstavuje iniciatívy zamerané na znižovanie byrokracie.



Keďže viac než 90 percent záväzkov prijatých v politických usmerneniach z roku 2019 už bolo realizovaných a vzhľadom na to, že do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 zostáva len niekoľko mesiacov, nové iniciatívy sa obmedzujú na tie oblasti, ktorých realizáciu treba zabezpečiť, aby eurokomisia naplnila svoje záväzky, alebo aby sa riešili nové výzvy. Nové iniciatívy vychádzajú zo septembrového prejavu predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej o stave EÚ.



V stratégii EK o dlhodobej konkurencieschopnosti je stanovený cieľ znížiť zaťaženie spojené s požiadavkami na podávanie správ o 25 percent. EK sa snaží zjednodušiť požiadavky na podávanie správ, napríklad prostredníctvom reformy Colného kódexu EÚ, ktorá obchodníkom prinesie úspory nákladov vo výške približne dve miliardy eur. Cieľom revízie pravidiel v oblasti štatistických zisťovaní je znížiť náklady o 450 miliónov eur, a to aj pre malé a stredné podniky.



Pracovný program na rok 2024 obsahuje návrhy na zjednodušenie v rôznych oblastiach politiky bez toho, aby došlo k zníženiu noriem v oblasti sociálnej ochrany, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľov, environmentálnych alebo hospodárskych záležitostí.



Spomedzi návrhov na zjednodušenie možno spomenúť predĺženie lehôt na prijatie odvetvových európskych štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti (smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov), ako aj zmenu rozsahu uplatňovania smernice o účtovníctve a nariadenia o referenčných hodnotách.



EK chce aj naďalej plniť Európsku zelenú dohodu, pričom zabezpečí, aby zelená transformácia bola spravodlivá, inteligentná a inkluzívna. Bude viesť dialóg s občanmi a priemyslom a podnikne prípravné práce zamerané na podporu zraniteľných občanov a podnikov v procese transformácie. Zároveň začne strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ.



V snahe pokračovať v príprave Európy na digitálny vek EK prijme iniciatívy, ktorými sa vysoko výkonné počítače dajú k dispozícii startupom v oblasti umelej inteligencie a navrhne európsky zákon o kozmickom priestore.



V oblasti hospodárstva v roku 2024 sa EK bude zameriavať na výzvy týkajúce sa nedostatku pracovných síl a zručností, vzdelávania, sociálneho dialógu, inflácie a jednoduchosti podnikania.



Podpora Ukrajiny v reakcii na agresiu Ruska zostane jednou z hlavných priorít programu EK aj v roku 2024, rovnako ako partnerstvo s Afrikou, program spravodlivého obchodu a rozvoj obranyschopnosti členských štátov. Komisia chce posilniť spoluprácu v boji proti prevádzačom migrantov a prijme opatrenia týkajúce sa reforiem pred rozšírením EÚ.



