Európska komisia priznala slabý pokrok rokovaní s Britániou

Brusel 10. júla (TASR) – Doterajšie pobrexitové rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom priniesli malý pokrok a medzi oboma stranami zostávajú mnohé rozdiely. Uviedla to Európska komisia vo vyhlásení s názvom Buďte pripravení na zmeny.



Británia oficiálne opustila EÚ 31. januára, do konca tohto roka, počas prechodného obdobia, však musí rešpektovať všetky právne predpisy EÚ. Rovnako do konca tohto roka sa Brusel a Londýn musia dohodnúť na novom partnerstve, v opačnom prípade sa ich obchodné vzťahy budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, čo znamená zavedenie série ciel a colných bariér.



Komisia pripúšťa, že kvôli pretrvávajúcim silným nezhodám rokovania o budúcich vzťahoch môžu zlyhať a riziko, že sa nedosiahne žiadna dohoda je reálne.



Po tom ako minulý týždeň prebiehali intenzívne rokovania medzi hlavným európskym vyjednávačom Michelom Barnierom a jeho britským partnerom Davidom Frostom v Bruseli, tohto týždňa sa oba tímy stretli v Londýne, zatiaľ však bez náznaku pokroku. Barnier upozornil, že medzi EÚ a Britániou stále existujú významné rozdiely.



„Budeme aj naďalej pracovať. S trpezlivosťou, úctou a odhodlaním," opísal situáciu Barnier na svojom účte na Twitteri.



Exekutíva EÚ vo štvrtok upozornila, že bez ohľadu na výsledok prebiehajúcich rokovaní 1. januára 2021 dôjde k nevyhnutným zmenám v mnohých záležitostiach. Snahou Európskej komisie je včas varovať členské štáty EÚ, spoločnosti a jednotlivcov, aby sa na tieto zmeny pripravili. Týka sa to rôznych colných formalít, ktoré sa budú uplatňovať, aj v prípade, že sa podarí uzavrieť plošnú obchodnú dohodu alebo dohodnúť sa na povoleniach pre obeh tovarov a služieb.



„Chceme im pomôcť čo najlepšie sa na to všetko pripraviť," spresnil Michel.



Európska komisia spresnila, že v nadchádzajúcich mesiacoch bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi členských krajín, podnikmi a ostatnými zúčastnenými stranami, aby im pomohla pripraviť sa na ďalekosiahle zmeny, ku ktorým dôjde na konci roka, bez ohľadu na to, či sa dosiahne alebo nedosiahne dohoda o partnerstve so Spojeným kráľovstvom.