Európska komisia rokuje s Poľskom o migračnom pakte

Brusel 10. februára (TASR) - Európska komisia (EK) kontaktovala Poľsko v súvislosti s chýbajúcim plánom na implementáciu migračného paktu, oznámil v pondelok hovorca EK Markus Lammert. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Poľsko patrí medzi tri členské štáty, ktoré nepredložili svoj implementačný plán do konca roka 2024, uviedol Lammert. Členské štáty sú povinné načrtnúť, ako plánujú uplatňovať jednotlivé opatrenia vrátane povinného mechanizmu solidarity, teda presídľovania migrantov. To má podľa EK zabezpečiť, aby žiadna krajina pod migračným tlakom nebola ponechaná bez pomoci.



Na otázku o možných dôsledkoch pre Poľsko hovorca EK uviedol, že plány nie sú cieľom samy osebe, ale slúžia na zabezpečenie pripravenosti všetkých krajín na nadobudnutie účinnosti paktu v polovici budúceho roka. "Podporujeme krajiny v tom, aby svoje plány predložili čo najskôr," doplnil.



Lammert zdôraznil, že pakt berie do úvahy špecifiká jednotlivých štátov a Poľsko môže byť uznané ako krajina pod mimoriadnym migračným tlakom vzhľadom na počet prijatých Ukrajincov a situáciu na hranici s Bieloruskom. Pripomenul, že predsedníčka EK Ursula von der Leyenová minulý piatok na tlačovej konferencii s poľským premiérom Donaldom Tuskom uviedla, že Poľsko za posledné tri roky prijalo najviac ukrajinských utečencov spomedzi krajín EÚ.



"Poľsko nebude implementovať migračný pakt spôsobom, ktorý by znamenal zvýšenie počtu migrantov v krajine," vyhlásil v piatok v tejto súvislosti Tusk.



Migračný pakt schválili ministri členských štátov EÚ v máji minulého roka napriek odporu Poľska, Slovenska a Maďarska.