Európska komisia sa bude zaoberať odstrelom vlka na Slovensku

Brusel 1. decembra (TASR) - Spor okolo kvót na odstrel vlkov na Slovensku už rieši Európska komisia (EK). Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) inicioval list eurokomisárovi pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi, ktorý prisľúbil prijať opatrenia.



"Poveril som svojich kolegov, aby sa spojili s partnermi na Slovensku a požiadali ich o objasnenie informácií týkajúcich sa stanovenia kvót na lov vlka," uviedol Sinkevičius v odpovedi. Pripomenul, že populácia vlkov na Slovenku nie je "prísne chránená" a je možné ju upravovať podľa článku 14 smernice o biotopoch. To podľa neho znamená, že vlky môžu byť lovené, musí to však byť v súlade s udržiavaním ich populácie v priaznivom stave.



Komisár dodal, že po predošlom právnom konaní eurokomisie bol zakázaný lov vlka v lokalitách Natura 2000, ako aj v oblastiach blízko hraníc s Maďarskom, Poľskom a Českom, čo by malo pomôcť udržať priaznivý stav jeho populácie na Slovensku a tiež v susedných krajinách.



Slovenský europoslanec Hojsík TASR informoval, že list inicioval v snahe predísť možnému negatívnemu zásahu do populácie vlka na Slovensku a porušovaniu povinností vyplývajúcich z európskej smernice o biotopoch orgánmi SR. List zo 4. novembra, pod ktorý sa podpísali aj europoslanci Michal Šimečka (PS), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Vladimír Bilčík (Spolu), Michal Wiezik (Spolu) a Ivan Štefanec (KDH), obsahoval žiadosť o zásah zo strany exekutívy EÚ v tejto veci. Spresnil, že list obsahoval právne a vecné argumenty. Sinkevičius prisľúbil, že s ohľadom na ne bude konať.



"Je smutné, že to muselo zájsť až tak ďaleko, ale tento krok bol nevyhnutný. Ministerstvo pôdohospodárstva nebolo ochotné vypočuť odborníkov, ochranárov, ani verejnosť a napriek prísľubu, že bude vlka chrániť, určilo kvótu na odstrel 50 vlkov. Bol som nútený obrátiť sa na komisára pre životné prostredie a ten mi prisľúbil, že bude vo veci stanovenia kvót na odstrel vlka konať," opísal situáciu Hojsík.



Zároveň pripomenul, že keď problém s odstrelom vlka eurokomisia riešila v minulosti, tak v právnom konaní proti SR zistila porušenie povinností týkajúcich sa nedostatočnosti údajov o jeho populácii. Na to poukázal aj Sinkevičius vo svojom liste, keď zdôraznil, že SR sa zaviazala odhadnúť počet vlkov na základe analýz DNA, aby bolo možné vyhnúť sa dvojitému započítaniu vlkov a určiť lepší základ pre ročné lovné kvóty. Podľa oboch predstaviteľov musia slovenské orgány po zohľadnení všetkých relevantných informácií zabezpečiť súlad kvót so smernicou EÚ o biotopoch.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)