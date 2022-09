Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať dve nové iniciatívy občanov

Brusel 7. septembra (TASR) - Európska komisia (EL) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať dve nové iniciatívy občanov - jedna z nich je zameraná na energetickú účinnosť a druhá na ochranu vidieka a potravinovú bezpečnosť, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



EK zaregistrovala iniciatívu občanov s názvom "Každý európsky dom vybavený fotovoltaickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov EÚ len prostredníctvom obcí" a aj iniciatívu, ktorú jej organizátori pomenovali "Chráňme dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ".



Organizátori iniciatívy týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov vyzývajú exekutívu EÚ na prijatie opatrení v súvislosti s vybudovaním a inštaláciou potrebnej infraštruktúry na zásobovanie domácností, a to aj v najodľahlejších sídlach, zelenou energiou s cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu.



Táto iniciatíva zároveň vyzýva na vzdelávanie ľudí o výhodách zelenej energie a na odbornú prípravu zamestnancov obcí v problematike životného prostredia.



Organizátori iniciatívy zameranej na ochranu dedičstva vidieka vyzývajú na obnovenie záväzku EÚ podporovať regionálne dedičstvo, udržateľný rast vidieka a zvyšovanie životnej úrovne vo vidieckych regiónoch s cieľom zabezpečiť pretrvanie komunít vyrábajúcich potraviny v rámci EÚ. Takisto žiadajú, aby sa do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zahrnula aj podpora dedičstva vidieka a uznanie významu potravinovej bezpečnosti a dodávok potravín.



Po registrácii oboch iniciatív majú ich organizátori šesť mesiacov na to, aby začali zbierať podpisy. Ak sa im do roka podarí zozbierať milión podporných podpisov aspoň zo siedmich členských štátov EÚ, EK bude musieť konať a rozhodnúť, či sa týmito žiadosťami bude zaoberať v podobe ich pretavenia do novej legislatívy. Každé svoje rozhodnutie však bude musieť zdôvodniť.