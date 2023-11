Európska komisia sa zaoberá dohodou Talianska a Albánska o migrácii

Brusel/Rím 9. novembra (TASR) - Európska komisia sa zaoberá memorandom o porozumení, ktoré v pondelok uzavreli Rím a Tirana. Táto dohoda zahŕňa dočasný presun žiadateľov o azyl v Taliansku do Albánska. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



EK predtým uviedla, že požiadala o poskytnutie podrobností dohody. Hovorca EK vo štvrtok uviedol, že záverečné rozhodnutie ešte neprijala a znenie dohody študuje.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová a albánsky premiér Edi Rama sa v pondelok dohodli, že Albánsko poskytne dočasné útočisko pre migrantov smerujúcich do Talianska. Rím ako protihodnotu zaplatí výstavbu dvoch stredísk pre 3000 ľudí v prístave Shengjin a v oblasti Gjader na severozápade Albánska. Budú navrhnuté tak, aby mohli od roku 2024 ubytovať približne 36.000 ľudí ročne.



Do centier nebudú posielať neplnoletých, tehotné ženy a ďalšie "zraniteľné osoby", povedala Meloniová. Ak Taliansko odmietne týmto migrantom žiadosti o azyl, Albánsko by ich deportovalo. Obom centrám pod talianskou jurisdikciou by Albánsko zabezpečilo vonkajšiu bezpečnosť.



Viaceré humanitárne organizácie dohodu kritizovali. Podľa EK môže byť problémom najmú to, ak Taliansko migrantov zachránených vo výsostných vodách EÚ pošle do nečlenskej krajiny.