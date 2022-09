Európska komisia schválila dve vakcíny proti variantu omikron

Brusel 2. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila na použitie prvé dve vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 prispôsobené na variant omikron. Na sociálnej sieti Twitter to v piatok oznámila komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová.



K rozhodnutiu Európskej komisie došlo len niekoľko hodín po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok odporučila povoliť používanie upravených vakcín Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech a Spikevax od výrobcu Moderna.



Určené sú pre ľudí od 12 rokov, ktorým môžu byť podané najmenej tri mesiace po tom, ako dostali poslednú dávku aspoň základného očkovania pôvodnou vakcínou.



Tieto vakcíny sú upravenými verziami pôvodných očkovacích látok – zacielenými okrem pôvodného kmeňa vírusu aj proti omikronovému subvariantu BA.1.



Kyriakidisová v tweete dodala, že čoskoro by malo nasledovať schválenie i ďalších vakcín upravených na variant omikron.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súčasnosti spôsobuje omikronový subvariant BA.5 celosvetovo takmer 80 percent prípadov nákazy koronavírusom.