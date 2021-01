Európska komisia schválila registráciu pre vakcínu od AstraZeneca

Brusel 29. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok schválila podmienečnú registráciu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Na Twitteri to oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako jej schválenie odporučila Európska agentúra pre lieky (EMA).



Po vakcíne od firiem Pfizer/ BioNTech a Moderna ide o tretiu očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 schválenú pre použitie na trhu Európskej únie.



Von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že zaistenie bezpečných vakcín pre Európanov je najvyššou prioritou exekutívy EÚ. Spresnila, že vďaka tretej schválenej vakcíne bude pre občanov EÚ k dispozícii ďalších 400 miliónov dávok.



"Očakávam, že spoločnosť AstraZeneca dodá sľúbené dávky podľa uzavretej dohody, aby mohli byť Európania čo najskôr očkovaní. Budeme aj naďalej robiť maximum pre to, aby sme zabezpečili viac vakcín pre Európanov, našich susedov a našich partnerov na celom svete," napísala šéfka eurokomisie na Twitteri.



Dvojdávková vakcína od AstraZenecy sa bude podávať dospelým vo veku nad 18 rokov. Prínosom tejto vakcíny je, že imunitný systém po zaočkovaní produkuje protilátky a špecializované biele krvinky, ktoré bránia koronavírusu SARS-CoV-2 preniknúť do tela, čím poskytuje ochranu pred nákazou.



Podľa zmluvy podpísanej vlani v auguste s Európskou komisiou má spoločnosť AstraZeneca v priebehu roku 2021 dodať do členských krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru celkom 400 miliónov dávok. Tieto sa pridajú k 600 miliónom zazmluvnených dávok vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer a k 160 miliónom dávok vakcíny od firmy Moderna.