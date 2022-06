Európska komisia spresnila, ako chce nadviazať na výsledky CoFoE

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok popoludní objasnila, ako môže pracovne nadviazať na výsledok Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Informoval o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Po roku priamych rokovaní s občanmi sa konferencia skončila 9. mája 2022. Na záverečnom ceremoniáli v Štrasburgu predsedovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskej rady dostali od účastníkov CoFoE záverečnú správu obsahujúcu 49 širších návrhov a 326 individuálnych opatrení.



Návrhy, ktoré pokrývajú deväť širokých tém, boli založené na odporúčaniach občanov počas európskych občianskych panelov a národných občianskych panelov a na nápadoch zozbieraných prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy.



Hoci konferencia priniesla "kvantitu aj kvalitu" návrhov, jej úspech bude závisieť od zmien, ktoré môže priniesť. V tomto duchu sa EK spolu s europarlamentom a Európskou radou v spoločnom vyhlásení z marca 2021 zaviazali, že každá z inštitúcií bude konať v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami o fungovaní EÚ.



Piatkové oznámenie EK je prvým krokom v rámci opatrení, ktoré chce prijímať. Komisia ponúka posúdenie toho, čo je potrebné urobiť v nadväznosti na návrhy konferencie, poskytuje prehľad o ďalších krokoch a stanovuje, ako sa čo najlepšie poučiť z CoFoE a ako začleniť "participatívnu demokraciu" do politiky a tvorby právnych predpisov EÚ. EK napríklad na základe úspechu panelov európskych občanov umožní týmto panelom rokovať a vydávať odporúčania pred určitými kľúčovými návrhmi v rámci širšej tvorby politiky a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila, že európski občania inštitúciám EÚ poskytli bohaté a rozsiahlejšie nápady na zlepšenie fungovania Únie. Konkrétne išlo o 49 podrobných návrhov a viac ako 300 opatrení na zlepšenie každodenného života a vybudovanie lepšej budúcnosti.



"Sľúbili sme, že budeme na to odpovedať. Dnešné oznámenie je prvým krokom k tomu, aby sme vždy stáli pri tých, ktorí chcú reformovať Úniu k lepšiemu," opísala situáciu šéfka eurokomisie.



Komisia sa domnieva, že na to, aby bolo hodnotenie návrhov dôveryhodné, treba rešpektovať to, čo sa navrhuje – bez akéhokoľvek prehodnocovania alebo výberu z predložených návrhov. To je uvedené aj v prílohe k oznámeniu EK. Celkom 49 návrhov je rozdelených do rovnakých tematických oblastí, ktoré vybrala CoFoE, pričom pre každú oblasť je uvedené hodnotenie EK.



V prílohe sú uvedené štyri kategórie odpovedí: existujúce iniciatívy, ktoré sa už zaoberajú návrhmi občanov (napríklad európsky zákon o klíme); tie, ktoré už navrhla EK a ktoré posudzujú Európsky parlament a Rada EÚ (napríklad Nový pakt o azyle a migrácii); plánované legislatívne návrhy; úvahy konferencie (napríklad nový zákon EÚ o slobode médií) a nakoniec úplne nové iniciatívy alebo oblasti práce inšpirované návrhmi občanov, ktoré patria do kompetencie eurokomisie (napríklad otázky súvisiace s duševným zdravím).



Prvý súbor nových návrhov EK bude predstavený v septembri v Štrasburgu na pôde europarlamentu počas prejavu o stave Únie, ktorý prednesie predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Pôjde o súbor návrhov, ktoré budú zahrnuté do pracovného programu Európskej komisie na rok 2023 a na nasledujúce roky.



V nadväznosti na to eurokomisia zabezpečí, aby sa nové reformy a politiky vzájomne nevylučovali z diskusií o potrebe zmeny zmlúv o fungovaní EÚ. Komisia spresnila, že na jeseň tohto roka pripraví konferenciu zameranú na spätnú väzbu o CoFoE a to v snahe, aby boli občania, ktorí sa tohto procesu zúčastnili, informovaní o ďalších krokoch a aby sa udržala dynamika tohto procesu. Toto podujatie bude príležitosťou na priamu komunikáciu s občanmi a vysvetlenie toho, ako tri hlavné inštitúcie EÚ sledujú a zabezpečujú pokrok v danej fáze procesu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)