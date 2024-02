Európska komisia stiahne sporný návrh na obmedzenie pesticídov

Brusel 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) stiahne sporný návrh na obmedzenie používania pesticídov, oznámila v utorok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Je to ústupok voči poľnohospodárom, ktorí vo viacerých krajinách EÚ vyjadrujú nespokojnosť s opatreniami Bruselu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Legislatívny návrh bol súčasťou rozsiahlejšej reformy poľnohospodárstva. Farmári v Európskej únii by na základe neho museli znížiť objem používaných pesticídov na polovicu.



Návrh sa podľa von der Leyenovej stal symbolom polarizácie. "Na to, aby sme sa posunuli vpred, je potrebný rozsiahlejší dialóg a iný prístup," povedala šéfka EK na pôde Európskeho parlamentu (EP).



Ten vlani v novembri v prvom čítaní zamietol návrh Európskej komisie o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín. Von der Leyenová uviedla, že v rokovaniach medzi členskými krajinami odvtedy nenastal pokrok.



Poľnohospodári aj v stredu pred budovou EP v Štrasburgu vyjadrovali nespokojnosť s predpismi EÚ, ktoré podľa nich škodia ich živobytiu. EÚ oslobodila od cla dovoz tovaru z Ukrajiny, čo v radoch farmárov takisto vyvolalo znepokojenie v spojitosti s konkurenciou vo forme lacnejších produktov z Ukrajiny.