Európska komisia: TikTok ukončí v EÚ program odmien v aplikácii

Brusel 5. augusta (TASR) - Čínska sociálna sieť TikTok natrvalo ukončí program odmien vo svojej aplikácii TikTok Lite v Európskej únii. Vyhovie tak únijným predpisom v súvislosti so zákonom o digitálnych službách (DSA), informovala v pondelok Európska komisia (EK), píše TASR.



Platforma sa zaviazala natrvalo stiahnuť odmeňovací program v TikTok Lite z EÚ a tiež nespustiť žiadny iný program, ktorý by obchádzal toto stiahnutie.



Eurokomisia tým tiež ukončí formálne konanie, ktoré sa začalo proti spoločnosti TikTok 22. apríla. Pondelkovým rozhodnutím sa tieto záväzky stávajú právne záväzné a akékoľvek ich porušenie sa bude okamžite považovať za porušenie DSA. To by mohlo viesť k uloženiu pokuty, píše EK v tlačovej správe.



Eurokomisia bude v nasledujúcom období pozorne sledovať, či TikTok dodržiava záväzky, ktoré platforma ponúkla, ako aj ostatné povinnosti vyplývajúce z DSA.



TikTok Lite je nová samostatná verzia aplikácie TikTok. Po jej uvedení na trh v Španielsku a Francúzsku v apríli 2024 EK vyjadrila obavy v súvislosti s programom odmien TikTok Lite, ktorý používateľom umožňoval získavať body pri vykonávaní určitých "úloh" na novej platforme, ako je sledovanie videí, lajkovanie obsahu, sledovanie tvorcov, pozývanie priateľov, aby sa pripojili k TikTok a podobne.



EK bola znepokojená, že program bol spustený bez predchádzajúceho dôkladného posúdenia rizík najmä v súvislosti s návykovým účinkom programu odmien a bez účinných opatrení na zmiernenie rizík. "Program odmien, ktorý môže stimulovať návykové správanie, by mohol mať potenciálne negatívne účinky na fyzické a duševné zdravie používateľov. To sa týka najmä neplnoletých osôb, ktoré môžu byť na takéto prvky citlivejšie," píše EK.



Podľa DSA sú veľmi veľké online platformy povinné vykonať hodnotenie rizík a predložiť správu útvarom EK pred spustením akýchkoľvek nových funkcií, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na používateľov. Musia tiež prijať účinné zmierňujúce opatrenia na riešenie zistených rizík.



Keďže spoločnosť TikTok nepredložila správu o posúdení rizík v súvislosti so spustením programu TikTok Lite, EK prijala 22. apríla rozhodnutie o začatí formálneho konania proti spoločnosti TikTok. O dva dni neskôr TikTok dobrovoľne pozastavil svoj program.



Prvé formálne konanie EK proti spoločnosti TikTok, ktoré sa začalo 19. februára, zostáva otvorené a vyšetrovanie pokračuje, pripomína sa vo vyhlásení. Týka sa oblastí súvisiacich s ochranou maloletých, transparentnosťou reklamy, prístupom výskumných pracovníkov k údajom, ako aj s riadením rizík návykového dizajnu a škodlivého obsahu.