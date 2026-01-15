< sekcia Zahraničie
Európska komisia vyplatila Egyptu jednu miliardu eur
Autor TASR
Brusel 15. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vyplatila Egyptu jednu miliardu eur v rámci partnerskej dohody podpísanej v marci 2024. Ide o druhú tranžu z balíka podpory päť miliárd eur, ktorá bola podmienená splnením viacerých kritérií. Oznámila to EK vo štvrtkovom vyhlásení, informuje TASR.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová označila Egypt za dôležitého strategického partnera Európskej únie. „Dnešná platba vo výške jednej miliardy eur ukazuje záväzok EÚ voči tomuto partnerstvu aj úsilie Egypta budovať silnejšiu a ekologickejšiu ekonomiku,“ vyhlásila.
Podľa jej slov majú poskytnuté financie prispieť k hospodárskej stabilite krajiny, podpore demokracie, udržateľnosti a právneho štátu. Zdôraznila, že EÚ chce s Egyptom spolupracovať na posilnení bezpečnosti a prosperity v stredomorskom regióne.
Egypt podľa EK splnil všetky podmienky potrebné na uvoľnenie prostriedkov. Ide o záväzky v oblasti hospodárskej politiky, konkrétne kroky smerom k dodržiavaniu demokratických princípov vrátane viacstraníckeho parlamentného systému, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a zároveň pokračuje v plnení programu Medzinárodného menového fondu (MMF).
