Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Zahraničie

Európska komisia vyplatila Egyptu jednu miliardu eur

.
Na snímke budova Európskej komisie. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová označila Egypt za dôležitého strategického partnera Európskej únie.

Autor TASR
Brusel 15. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vyplatila Egyptu jednu miliardu eur v rámci partnerskej dohody podpísanej v marci 2024. Ide o druhú tranžu z balíka podpory päť miliárd eur, ktorá bola podmienená splnením viacerých kritérií. Oznámila to EK vo štvrtkovom vyhlásení, informuje TASR.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová označila Egypt za dôležitého strategického partnera Európskej únie. „Dnešná platba vo výške jednej miliardy eur ukazuje záväzok EÚ voči tomuto partnerstvu aj úsilie Egypta budovať silnejšiu a ekologickejšiu ekonomiku,“ vyhlásila.

Podľa jej slov majú poskytnuté financie prispieť k hospodárskej stabilite krajiny, podpore demokracie, udržateľnosti a právneho štátu. Zdôraznila, že EÚ chce s Egyptom spolupracovať na posilnení bezpečnosti a prosperity v stredomorskom regióne.

Egypt podľa EK splnil všetky podmienky potrebné na uvoľnenie prostriedkov. Ide o záväzky v oblasti hospodárskej politiky, konkrétne kroky smerom k dodržiavaniu demokratických princípov vrátane viacstraníckeho parlamentného systému, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a zároveň pokračuje v plnení programu Medzinárodného menového fondu (MMF).
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území