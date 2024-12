Európska komisia vyšetruje štátnu pomoc pre jadrovku v Poľsku

Varšava 18. decembra (TASR) - Európska komisia začala posudzovať, či plánovaná štátna pomoc Poľska pri výstavbe jadrovej elektrárne v Pomoranskom vojvodstve je v súlade s pravidlami EÚ. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.



Poľská vláda v septembri 2024 oznámila Európskej komisii (EK) svoj plán podporiť štátnu spoločnosť Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) kapitálovou injekciou 14 miliárd eur a štátnymi zárukami za pôžičky pri financovaní novej jadrovej elektrárne Lubiatowo-Kopalino na severe Poľska.



Výstavba prvého reaktora sa má začať v roku 2028, do prevádzky má byť spustený v druhej polovici roka 2030 s výkonom do 3750 megawattov. Celkové investičné náklady sa odhadujú na 192 miliárd poľských zlotých (45 miliárd eur). EK v tejto fáze musí posúdiť, či je štátna pomoc v súlade s pravidlami EÚ.



"V tejto fáze EK na základe predbežného posúdenia zistila, že balík pomoci je potrebný a má stimulačný účinok, keďže príjemca by projekt bez verejnej podpory nerealizoval," napísala EK v stredajšom vyhlásení.



"Z tohto dôvodu sa EK rozhodla začať hĺbkové vyšetrovanie o vhodnosti a primeranosti balíka pomoci, vplyvu balíka pomoci na hospodársku súťaž na trhu s elektrickou energiou a toho, či je tento vplyv obmedzený na minimum," napísala EK.



Nová jadrová elektráreň by podľa Varšavy zvýšila bezpečnosť dodávok elektrickej energie pre Poľsko a susedné krajiny, pomohla by dekarbonizácii energetického sektora a diverzifikovala by poľský energetický mix.