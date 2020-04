Európska komisia zaviedla clá na oceľ z Číny, Indonézie a Taiwanu

Brusel 12. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) zaviedla dočasné antidumpingové clá na niektoré výrobky z nehrdzavejúcej ocele z Číny, Indonézie a Taiwanu. Uvádza sa to v oficiálnom dokumente Európskej únie (EÚ). K zavedeniu ciel tak došlo takmer osem mesiacov po začatí vyšetrovania nízkych cien dovážanej ocele.



Colné sadzby na nehrdzavejúce oceľové plechy valcované za tepla zahŕňajú clo vo výške 17 % na dodávky od indonézskych dcér čínskej spoločnosti Tsingshan Holding Group. Prudké zvýšenie ich lacného dovozu do EÚ nahnevalo výrobcov v európskom bloku.



Na výrobky ďalšej čínskej spoločnosti Shanxi Taigang z nehrdzavejúcej ocele a jej troch dcérskych firiem uvalila Komisia najvyššie clo 18,9 %, zatiaľ čo ostatné firmy z Číny čelia clám v pásme od 14,5 % do 17,4 %. Clá na oceľ z Taiwanu sú nižšie, v rozmedzí od 6 % do 7,5 %.



Cieľom týchto ciel je dosiahnuť spravodlivé obchodné podmienky, ukončiť umelé stláčanie cien a umožniť priemyslu v EÚ zotaviť sa. Podľa smernice EK zo 7. apríla mal cenový tlak vážny vplyv na ziskovosť európskych firiem.



Komisia začala vyšetrovanie minulý rok v auguste po sťažnosti na dumpingové ceny, ktorú predložilo združenie európskych oceliarov Eurofer v mene štyroch výrobcov z EÚ. Reagovali tak na prudký nárast dovozu ocele do Európy po tom, ako USA zaviedli dovozné clá na oceľ vo výške 25 % a fakticky tak uzavreli americký trh pred oceľou zo zahraničia.



Dovoz ocele z Číny, Indonézie a Taiwanu do EÚ sa v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 zvýšil o 66 % a dosiahol viac ako 30 % spotreby na európskom trhu.



Ceny tohto dovozu boli výrazne nižšie ako ceny európskych výrobcov. Konkrétne v prípade taiwanského importu boli nižšie o 4,1 %, čínskeho o 9,3 % a ocele z Indonézie o 10,7 %.



EÚ podala Svetovej obchodnej organizácii (WTO) samostatnú sťažnosť na zákaz vývozu niklovej rudy z Indonézie, ktorá sa používa na výrobu nehrdzavejúcej ocele, od začiatku tohto roka.



Komisia uviedla, že dostala odpovede na dotazníky od dvoch známych indonézskych vývozcov plechov a cievok z nehrdzavejúcej ocele, ktorých materskou spoločnosťou je čínsky holding Tsingshan.



Podľa Bruselu obidvaja vývozcovia pritom neposkytli EK jasnú a zmysluplnú globálnu štruktúru skupiny, pričom cena, ktorú sami platili za niklovú rudu, bola o viac ako 30 % nižšia ako medzinárodná trhová cena.



Komisia poskytla zainteresovaným stranám 15 kalendárnych dní na predloženie písomných pripomienok k nariadeniu a päť kalendárnych dní na požiadanie o vypočutie.