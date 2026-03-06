< sekcia Zahraničie
Európska komisia: Zelenského vyhrážky voči Orbánovi sú neprijateľné
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Brusel 6. marca (TASR) - Európska komisia (EK) považuje za neprijateľné vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu v dôsledku zastavených dodávok ropy cez ropovod Družba pohrozil použitím vojakov. Vyhlásil to v piatok hovorca Komisie Olof Gill, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.