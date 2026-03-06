Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Európska komisia: Zelenského vyhrážky voči Orbánovi sú neprijateľné

.
Na archívnej snímke z 27. júna 2024 maďarský premiér Viktor Orbán (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas okrúhleho stola na summite EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Brusel 6. marca (TASR) - Európska komisia (EK) považuje za neprijateľné vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu v dôsledku zastavených dodávok ropy cez ropovod Družba pohrozil použitím vojakov. Vyhlásil to v piatok hovorca Komisie Olof Gill, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
.

