Európska komisia zhodnotila 100 dní svojej činnosti

Brusel 6. marca (TASR) - Európska komisia (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa ujala úradu 1. decembra 2019, zhodnotila v piatok prvých 100 dní svojich aktivít. Podľa komisie to bolo obdobie najdôležitejších priorít stanovených v politických usmerneniach šéfky EK.



Von der Leyenová v tlačovej správe zdôraznila, že aktivity prvých 100 dní sa týkali riešenia "dvojitého prechodu", ktorému Európa čelí. Ide o premeny spojené s bojom proti klimatickým zmenám a so snahami o posilnenie geopolitického vplyvu EÚ.



"Urobili sme dobrý štart. Budeme ďalej pracovať na tom, aby sme priniesli dobrú budúcnosť pre budúce generácie Európanov," uviedla von der Leyenová.



Prvou veľkou iniciatívou bola Európska ekologická dohoda, plán na zmiernenie klimatickej krízy, zníženie znečistenia a ochranu biodiverzity. Zároveň je to nová stratégia rastu EÚ, ktorá s dôrazom na inovácie, vedu a výskum pomôže transformovať hospodárstvo. Ťažiskom ekologickej dohody je Európsky zákon o klíme. Zakotvuje cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 do európskej legislatívy.



Komisia predložila aj investičný plán pre zelenú dohodu, ktorý by mal generovať jeden bilión eur investícií na podporu ekologického a moderného hospodárstva EÚ.



Exekutíva EÚ tiež začala s prácou na mechanizme úpravy uhlíkových limitov, ktorého cieľom sú rovnaké "pravidlá hry" na celom svete a ochrana záujmov európskych oceliarov a ťažkého priemyslu pred lacnými konkurentmi z tretích krajín, ktorí nerešpektujú klimatické ciele.



Do tejto oblasti patrí aj vytvorenie tzv. mechanizmu spravodlivého prechodu v hodnote 100 miliárd eur. Má zmierniť účinky dekarbonizácie a prechodu na ekologické hospodárstvo a podporiť pracovníkov a komunity, ktoré sú vo veľkej miere závislé na uhlíkových priemyselných odvetviach.



V zahraničnopolitickej oblasti nová EK počas prvých 100 dní usporiadala donorskú konferenciu pre Albánsko postihnuté zemetrasením, oživila proces rozširovania EÚ a rozvíjala partnerstvo s Afrikou. V súčasnosti tiež koordinuje záchranárske a preventívne opatrenia súvisiace so šírením epidémie nového typu koronavírusu.



