Európska komisia zmrazila Maďarsku eurofondy vo výške 7,5 miliardy eur

Brusel 30. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že zachová svoj pôvodný návrh z 18. septembra na pozastavenie 65 percent záväzkov pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti, čo predstavuje 7,5 miliardy eur z bežného rozpočtu EÚ vyčlenených pre Maďarsko. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Informáciu na spoločnej tlačovej besede potvrdili výkonný podpredseda EK pre hospodárske otázky Valdis Dombrovskis, eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders a eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn.



Komisia v rámci hodnotenia postupu podmienenosti skonštatovala, že aj napriek krokom maďarskej vlády pretrváva riziko pre rozpočet EÚ, keďže nápravné opatrenia, ktoré je ešte potrebné splniť, sú štrukturálneho a horizontálneho charakteru.



Maďarsko podľa EK nedokázalo do 19. novembra primerane implementovať hlavné aspekty 17 nápravných opatrení dohodnutých v rámci všeobecného mechanizmu podmienenosti, ako sa zaviazalo. Na odstránenie zostávajúcich rizík pre rozpočet EÚ v Maďarsku budú preto potrebné ďalšie zásadné kroky.



O návrhu na zmrazenie eurofondov Maďarsku budú hlasovať členské krajiny (Rada EÚ), ktoré musia rozhodnúť do 19. decembra, a to kvalifikovanou väčšinou. Eurokomisia o tomto návrhu informuje aj Európsky parlament.



Komisia zároveň odporučila krajinám EÚ, aby schválili národný plán obnovy a odolnosti Maďarska v hodnote 5,8 miliardy eur v podobe grantov. Exekutíva EÚ tak urobila po tom, ako sa ubezpečila, že do národného plánu boli zahrnuté dôležité míľniky týkajúce sa nezávislosti súdnictva a ochrany rozpočtu EÚ, ako aj záväzky ich plnenia.



Práve cez plán obnovy a odolnosti sa Maďarsko zaviazalo urobiť 17 nápravných opatrení spolu s ďalšími reformami právneho štátu, ktoré súvisia s nezávislosťou súdnictva. V praxi to znamená, že žiadna platba v rámci plánu obnovy cez ozdravný program EÚ budúcej generácie (NGEU) nebude možná, kým Maďarsko úplne a správne neimplementuje všetkých celkovo 27 reformných opatrení.



Podľa informácií týždenníka Politico predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v prípade Maďarska zrejme prvýkrát poruší svoju tradíciu a nepocestuje do Budapešti odprezentovať finančnú pomoc vyplývajúcu z plánu obnovy a odolnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)