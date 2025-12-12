< sekcia Zahraničie
Európska komisia zvažuje spustenie druhého kola fondu EÚ SAFE
EK dostala žiadosti o pôžičky vo výške približne 190 miliárd eur v rámci existujúceho programu SAFE, čo naznačuje veľký dopyt po druhom kole, uviedol jeden z predstaviteľov.
Autor TASR
Brusel 12. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) zvažuje spustenie druhého kola obranného fondu EÚ SAFE (Security Action for Europe) v hodnote niekoľkých miliárd eur na financovanie obranných projektov. Európa sa snaží posilniť svoju obranu pre rastúce obavy z Ruska a pochybnosti o bezpečnostných záväzkoch USA, uviedli dvaja predstavitelia EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Pôvodný program v hodnote 150 miliárd eur je natoľko preplnený, že niektorí členovia EÚ žiadajú spustenie ďalšieho, uviedla vo štvrtok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na podujatí organizovanom magazínom Politico v Bruseli. Dvaja predstavitelia EÚ, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, povedali, že EK sa tejto téme aktívne venuje.
V rámci programu SAFE si EÚ spoločne požičala peniaze na finančnom trhu, aby ich mohla požičať vládam členských štátov EÚ na obranné projekty. Pre väčšinu krajín, ktoré nemajú najvyšší úverový rating AAA ako EÚ, ide o výrazné úspory. Okrem toho sa môžu úvery poskytnúť na obdobie až 45 rokov a s odkladom desať rokov na splácanie istiny.
EK dostala žiadosti o pôžičky vo výške približne 190 miliárd eur v rámci existujúceho programu SAFE, čo naznačuje veľký dopyt po druhom kole, uviedol jeden z predstaviteľov. Zároveň zdôraznil, že je príliš skoro na to povedať, koľko peňazí bude k dispozícii v rámci druhého programu.
„Myslím si, že budeme musieť tento nástroj vyvinúť. Otázkou je, kedy,“ povedal predstaviteľ, pričom naznačil, že ideálny čas by mohol byť budúci rok. „Existujú legitímne argumenty, prečo je dôležité, aby sme ho mali,“ dodal.
Pôvodný program v hodnote 150 miliárd eur je natoľko preplnený, že niektorí členovia EÚ žiadajú spustenie ďalšieho, uviedla vo štvrtok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na podujatí organizovanom magazínom Politico v Bruseli. Dvaja predstavitelia EÚ, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, povedali, že EK sa tejto téme aktívne venuje.
V rámci programu SAFE si EÚ spoločne požičala peniaze na finančnom trhu, aby ich mohla požičať vládam členských štátov EÚ na obranné projekty. Pre väčšinu krajín, ktoré nemajú najvyšší úverový rating AAA ako EÚ, ide o výrazné úspory. Okrem toho sa môžu úvery poskytnúť na obdobie až 45 rokov a s odkladom desať rokov na splácanie istiny.
EK dostala žiadosti o pôžičky vo výške približne 190 miliárd eur v rámci existujúceho programu SAFE, čo naznačuje veľký dopyt po druhom kole, uviedol jeden z predstaviteľov. Zároveň zdôraznil, že je príliš skoro na to povedať, koľko peňazí bude k dispozícii v rámci druhého programu.
„Myslím si, že budeme musieť tento nástroj vyvinúť. Otázkou je, kedy,“ povedal predstaviteľ, pričom naznačil, že ideálny čas by mohol byť budúci rok. „Existujú legitímne argumenty, prečo je dôležité, aby sme ho mali,“ dodal.