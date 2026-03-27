Európska komisia zvažuje zriadenie vlastnej spravodajskej jednotky
Autor TASR
Brusel 27. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu zvažuje zriadenie vlastnej spravodajskej jednotky, uviedol v piatok eurokomisár pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu Piotr Serafin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Vzhľadom na súčasné zložité geopolitické a geoekonomické prostredie je dôležité, aby komisia posilnila odolnosť Európskej únie voči bezpečnostným hrozbám,“ vyhlásil Serafin. Správu o takomto zámere EK krátko predtým zverejnil nemecký denník Handelsblatt.
Eurokomisia podľa Serafina posudzuje, „ako najlepšie posilniť svoje vnútorné štruktúry, aby mohli efektívnejšie reagovať na vyvíjajúce sa výzvy“. Zdroj agentúry DPA uvádza, že takýto koncept sa momentálne vyvíja a nemá stanovený žiaden časový harmonogram.
Nová spravodajská jednotka by pravdepodobne vznikla na základe existujúcej expertízy Európskej komisie a úzko by spolupracovala s relevantnými agentúrami EÚ, napríklad Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (EEAS), uvádza DPA.
