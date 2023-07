Európska lieková agentúra skúma lieky na cukrovku a chudnutie

Amsterdam 12. júla (TASR) — Komisia Európskej liekovej agentúry (EMA) pre bezpečnosť začala previerku niekoľkých liekov na cukrovku a chudnutie. Niektoré účinné látky v nich totiž údajne spôsobujú u užívateľov samovražedné a sebapoškodzujúce sklony. V stredu to uviedla agentúra DPA.



Predmetom vyšetrovania budú lieky známe ako GLP-1 receptory. Sú to napríklad liečivá Ozempic a Wegovy, v ktorých sa nachádza účinná látka semaglutid, či v injekčnom roztoku Saxenda, v ktorom je účinná látka liraglutid.



Previerka sa spustila na podnet Islandského ústavu na kontrolu liečiv (IMA), ktorý dostal viacero podnetov o tom, že pacienti, ktoré spomínané lieky užívajú, majú vyššie riziko spáchania samovraždy alebo sebapoškodzovania. Úrady v súčasnosti preverujú 150 takýchto podnetov.



Agentúra DPA pripomína, že preverované liečivá sú bežne dostupné a medzi pacientmi rozšírené.



EMA však upozorňuje, že zatiaľ nie je jasné, či samovražedné a sebapoškodzujúce sklony skutočne súvisia so skúmanými liečivami alebo či nastali v súvislosti s inými ochoreniami pacientov.



Najmä liek Wegovy určený na chudnutie v posledných mesiacoch vzbudil na sociálnych sieťach veľkú pozornosť. Európska únia ho schválila začiatkom minulého roka a spolu s cvičením a diétou má podporovať chudnutie.



Liek propagovali aj viaceré celebrity vrátane miliardára a majiteľa platformy Twitter Elona Muska, ktorý médiám povedal, že za svoj mladistvý vzhľad vďačí okrem pôstu práve lieku Wegovy.