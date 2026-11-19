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Európska ľudová strana chce pozastaviť členstvo Vučičovej SNS
EPP vedie od septembra 2025 konanie s cieľom zistiť, či SNS naďalej dodržiava demokratické štandardy.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) sa chystá pozastaviť pridružené členstvo Srbskej pokrokovej strany (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča. Návrh na pozastavenie v stredu v Bruseli schválilo vedenie EPP, rozhodnutie ešte musí odsúhlasiť zhromaždenie v decembri. Následne bude mať SNS jeden rok na realizáciu reforiem, ktoré od nej EPP vyžaduje, inak jej hrozí vylúčenie, napísal magazín Politico, informuje TASR.
EPP chce, aby SNS ukončila politické väzby s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho stranou Jednotné Rusko, zosúladila sa so sankciami EÚ voči Moskve, dištancovala sa od čínskej vlády a obnovila svoj záväzok k integrácii do EÚ.
SNS má zároveň prestať s oslavovaním zosnulého vojnového zločinca Ratka Mladiča. Jeho nedávny, štátom podporovaný pohreb v Belehrade bol pre mnohých členov EPP „zlomovým momentom“, napísal magazín Politico.
EPP vedie od septembra 2025 konanie s cieľom zistiť, či SNS naďalej dodržiava demokratické štandardy. V rámci požiadaviek bola SNS tiež vyzvaná, aby užšie spolupracovala s organizáciami občianskej spoločnosti, zaviazala sa k posilneniu slobody médií a zabezpečila pokojný prechod moci hnutiu Študentská kandidátka, ktoré víťazstvom v októbrových predčasných voľbách ukončilo 14-ročnú vládu SNS.
„Prevažná väčšina členov EPP je za pozastavenie členstva,“ povedal pre portál Euronews člen predsedníctva EPP. Definitívne rozhodnutie o návrhu má padnúť na zasadnutí v Bruseli 7. a 8. decembra.
Srbská pokroková strana má v rámci EPP štatút pridruženého člena, keďže Srbsko nie je členským štátom EÚ.
EPP chce, aby SNS ukončila politické väzby s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho stranou Jednotné Rusko, zosúladila sa so sankciami EÚ voči Moskve, dištancovala sa od čínskej vlády a obnovila svoj záväzok k integrácii do EÚ.
SNS má zároveň prestať s oslavovaním zosnulého vojnového zločinca Ratka Mladiča. Jeho nedávny, štátom podporovaný pohreb v Belehrade bol pre mnohých členov EPP „zlomovým momentom“, napísal magazín Politico.
EPP vedie od septembra 2025 konanie s cieľom zistiť, či SNS naďalej dodržiava demokratické štandardy. V rámci požiadaviek bola SNS tiež vyzvaná, aby užšie spolupracovala s organizáciami občianskej spoločnosti, zaviazala sa k posilneniu slobody médií a zabezpečila pokojný prechod moci hnutiu Študentská kandidátka, ktoré víťazstvom v októbrových predčasných voľbách ukončilo 14-ročnú vládu SNS.
„Prevažná väčšina členov EPP je za pozastavenie členstva,“ povedal pre portál Euronews člen predsedníctva EPP. Definitívne rozhodnutie o návrhu má padnúť na zasadnutí v Bruseli 7. a 8. decembra.
Srbská pokroková strana má v rámci EPP štatút pridruženého člena, keďže Srbsko nie je členským štátom EÚ.