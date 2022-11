Európska ľudová strana prijala OĽANO za člena

Lisabon 18. novembra (TASR) - Slovenské politické hnutie OĽANO sa v piatok v Lisabone stalo plnoprávnym členom Európskej ľudovej strany (EPP), hoci nemalo podporu ostatných troch slovenských strán, ktoré sú už dávnejšími členmi tábora európskych ľudovcov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vstup OĽANO do najväčšej európskej politickej rodiny potvrdili hlasovaním delegáti politického zhromaždenia EPP v Lisabone. Podľa zdrojov TASR slovenské strany, ktoré sú už členmi EPP – KDH, SPOLU a Szövetség-Aliancia –, mali výhrady voči OĽANO, dokonca sa pokúsili presadiť tajné hlasovanie, k čomu však nedošlo.



Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie EPP v Európskom parlamente (EP), pre TASR uviedol, že je dôležité, aby na medzinárodnej scéne slovenské subjekty spolupracovali. "Len tí, ktorí dokážu spolupracovať, dokážu dosiahnuť aj reálne výsledky pre ľudí. EPP je najsilnejšia európska politická rodina, založená na jasných hodnotách, a je vždy užitočné, ak tieto hodnoty zdieľa viac verejných predstaviteľov," odkázal.



KDH je prvou a najstaršou slovenskou politickou stranou, ktorá sa stala členom EPP.



Europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU) zdôraznil, že jeho strana politické rozhodnutie EPP o členstve OĽANO berie na vedomie. "Je to výsledkom niekoľkoročného procesu, pričom naše výhrady voči vnútornému fungovaniu OĽaNO pretrvávajú. Môžeme sa len nádejať, že dnešné rozhodnutie podporí demokratické sily a demokratické pravidlá v OĽANO." odkázal poslanec Európskeho parlamentu.



EPP má rozhodovaciu právomoc a má vedúce úlohy v hlavných inštitúciách EÚ a v členských štátoch na celom kontinente. Je to najväčšia a najvplyvnejšia európska politická rodina. Strany a partneri EPP sú zo 43 európskych krajín a v súčasnosti ide o 81 strán a partnerov. Ľudovci majú deväť členov 27-člennej Európskej komisie a sú najväčšou frakciou v Európskom parlamente. Po prijatí OĽANO do svojich radov budú mať osem najvyšších lídrov na summitoch EÚ, kde sa rozhoduje o budúcnosti eurobloku.



Politické zhromaždenie Európskej ľudovej strany definuje politické pozície EPP medzi jednotlivými kongresmi, rozhoduje o žiadostiach o členstvo a o konečných politických usmerneniach.