Európska obranná agentúra: Krajiny EÚ minuli na obranu 186 miliárd eur

Brusel 28. januára (TASR) - Európska obranná agentúra (EDA) zverejnila vo štvrtok výročnú správu o výdavkoch na obranu za rok 2019. Správa naznačila, že obranné výdavky 26 členských štátov EDA v roku 2019 dosiahli 186 miliárd eur, čo je o päť percent viac než v roku 2018 a najviac od začiatku zhromažďovania týchto údajov, ktoré sa začalo v roku 2006.



V správe EDA sa uvádza, že takmer všetky jej členské štáty zvýšili v roku 2019 svoje celkové výdavky na obranu, s výrazným nárastom nákupu nových obranných zariadení. Európska obranná agentúra bola zriadená v roku 2004 a svojim 26 členským štátom (krajiny EÚ okrem Dánska) pomáha pri rozvíjaní ich vojenských zdrojov.



Výkonný riaditeľ EDA Jiří Šedivý v správe pre médiá uviedol, že výdavky na európsku obranu sú pozitívnym vývojom a jasnou reakciou na vnímanie hrozieb zo strany členských štátov. "Aj napriek tomuto pokroku sú rozpočty na obranu zraniteľné, čo sa ešte ukáže pri ekonomických dopadoch pandémie koronavírusu. Zvýšené výdavky na obranu sú pozitívnym trendom, ktorý by sa mal udržať a zvýšiť do budúcnosti s ďalšou výhodou obranných iniciatív EÚ," uviedol Šedivý.



Agentúra spresnila, že výdavky vo výške 186 miliárd eur zodpovedajú 1,4 percentám hrubého domáceho produktu (HDP) 26 členských štátov EÚ, pričom ide o ich rast už piaty rok po sebe. Upozornila tiež na výrazné rozdiely vo výdavkoch na obranu medzi členskými štátmi, ktoré sa pohybujú od zvýšenia na úrovni od 0,01 percenta až po 125 percent. Z 26 členských štátov 23 v porovnaní s rokom 2018 zvýšilo svoje výdavky na obranu o viac ako jednu miliardu eur a iba tri krajiny vlani znížili svoje vojenské výdavky, EDA však nešpecifikuje o ktoré štáty EÚ ide.



Správa, ktorá vychádza z podkladov zaslaných ministerstvami obrany, upozornila tiež na to, že výdavky na obranu predstavovali 2,9 percenta celkových vládnych výdavkov. V roku 2019 členovia EDA vynaložili 41,4 miliardy eur na investície do obrany (vybavenie, výskum a vývoj), čo je nárast o 19 percent v porovnaní s rokom 2018. Tiež dosiahli cieľ vyčleniť najmenej 20 percent z výdavkov na obranu na investície do rezortu obrany - podarilo sa to prvýkrát od roku 2010. Taktiež vyčlenili 83,1 percenta investícií do obrany na obstaranie nového vybavenia, zatiaľ čo financovanie výskumu a vývoja v oblasti obrany zostalo obmedzené na úrovni 16,9 percenta.



Aj napriek zvýšeniu obranných výdavkov však podľa EDA viazne spolupráca medzi krajinami EÚ pri obstarávaní nového vojenského vybavenia. Vlani mala hodnotu sedem miliárd eur, pričom členské štáty uskutočnili iba 20 percent celkového obstarávania v spolupráci s inými krajinami Únie.



Pomalší rast je aj v investíciách do výskumu a vývoja v oblasti obrany, keďže vlani ani jeden členský štát nedosiahol kolektívnu referenčnú hodnotu dvoch percent z celkových výdavkov na obranu do oblasti obranného výskumu a vývoja a iba štyri krajiny EÚ vynaložili viac než jedno percento celkových výdavkov na obranu na výskum a vývoj v oblasti obrany.











