Európska obranná agentúra: Rok 2019 bol dôležitý pre spoločnú obranu

Brusel 23. marca (TASR) - Európska obranná agentúra (EDA) v pondelok zverejnila výročnú správu za rok 2019, v ktorej upozornila na súčasné výzvy a úspechy, ktoré sa jej podarilo dosiahnuť.



Poslaním EDA, zriadenej v roku 2004, je podporovať a uľahčovať obrannú spoluprácu v Európe. Stala sa miestom umožňujúcim krajinám, ktoré majú záujem, spoločne rozvíjať obranný potenciál. Novým výkonným riaditeľom EDA je od 5. marca Jiří Šedivý, bývalý český minister obrany.



EDA v reakcii na situáciu týkajúcu sa pandémie koronavírusu oznámila, že rešpektuje opatrenia a prístup prijatý na úrovni EÚ. Všetky stretnutia a podujatia, ktoré boli naplánované do 8. apríla, boli odložené na neskorší dátum.



Podľa výročnej správy EDA bol rok 2019 pre Európanov významným a nezabudnuteľným rokom aj z hľadiska spoločnej obrany. Agentúra upozornila, že nastal čas premýšľať o mnohých budúcich výzvach. Medzi ne patrí najmä konsolidácia a správne vykonávanie nástrojov obrannej spolupráce EÚ: koordinovaný ročný prehľad o obrane (CARD), stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) a Európsky obranný fond (EDF).



EDA pripomenula, že s cieľom zabezpečiť, aby mohla plniť úlohy vo všetkých troch uvedených oblastiach, v roku 2019 začala uplatňovať niekoľko organizačných úprav.



Podľa uvedenej správy sa zoznam aktivít agentúry za posledných dvanásť mesiacov rozšíril, čo odráža ústrednú úlohu, ktorú EDA zohráva pri fungovaní a súdržnosti obranných nástrojov EÚ. Teraz funguje ako platforma na preskúmanie a konsolidáciu priorít rozvoja obranných spôsobilostí EÚ ako sú sekretariáty CARD a PESCO, na čom sa spolupodieľa aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Vojenský štáb EÚ (EUMS).



Významná časť práce EDA v roku 2019 bola venovaná vývoju prípadov so strategickým kontextom (SCC), ktoré budú usmerňovať vykonávanie priorít rozvoja spôsobilostí EÚ schválených v roku 2018. Agentúra tiež zabezpečila, aby sa činnosti vyvíjané členskými štátmi EÚ v rámci NATO správne odrážali v prípadoch so strategickým kontextom s cieľom zvyšovať súdržnosť obranného plánovania EÚ a NATO.



Agentúra vlani aj naďalej podporovala členské štáty EÚ pri posilňovaní ich obranných kapacít - od plánovania, výskumu a štandardizácie, až po rozvoj, obstarávanie a školenie. Do konca roku 2019 sa rokovalo o 30 nových projektoch v oblasti výskumu a vývoja s cieľom pridať ich do existujúceho portfólia 42 projektov agentúry EDA, ktoré už v tejto oblasti prebiehajú. Hodnota prebiehajúcich 42 výskumných projektov je okolo 258 miliónov eur.



Vo výročnej správe sa uvádza, že pokrok sa vlani podarilo dosiahnuť aj v súvislosti s ambíciou zvýšiť vojenskú mobilitu v EÚ. Do nového programu udeľovania povolení na cezhraničný vojenský pohyb sa zapojilo najmenej 25 členských štátov Únie.







spravodajca TASR Jaromír Novak