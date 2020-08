Európska pobočka WHO diskutuje s Ruskom o vakcíne proti koronavírusu

Kodaň 20. augusta (TASR) - Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo štvrtok informovala, že začala "priame rozhovory" s Ruskom o podrobnostiach vakcíny, ktorú minulý týždeň Kremeľ zaregistroval ako prvú očkovaciu látku proti koronavírusu na svete. Píše o tom agentúra AP.



Vakcína, predbežne schválená len ruskými zdravotníckymi úradmi, zatiaľ neprešla testovaním, ktoré WHO vyžaduje pred udelením licencie akejkoľvek očkovacej látke.



Klinické testovanie novej vakcíny však ešte stále nie je ukončené a posledná fáza testov na vzorke viac ako 2000 ľudí sa začala v stredu 12. augusta.



Šéf sekcie WHO pre Európu Hans Kluge sa vyjadril, že Organizácia víta všetky pokroky v rámci vývoja vakcíny, každá očkovacia látka však musí byť podrobená rovnakým klinickým skúškam.



"Táto obava, ktorú máme ohľadom bezpečnosti a účinnosti, sa netýka špecificky ruskej vakcíny, ale všetkých vakcín, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú," povedala doktorka Catherine Smallwoodová z európskej pobočky WHO.



Napriek tomu, že WHO sa snaží o zrýchlenie vývoja koronavírusovej vakcíny, zároveň chce "skutočne pochopiť, v akom štádiu sa vakcína nachádza, a získať čo najpodrobnejšie informácie ohľadom krokov, ktoré už boli podniknuté" v rámci testovania, doplnila.



Podľa vedcov jediným spôsobom, ako overiť účinnosť experimentálnych vakcín, je otestovať ich na vzorke niekoľko desaťtisíc ľudí. Klinické skúšky ďalších dvoch kandidátov na vakcínu už začali napríklad v USA, kde sa im podrobí najmenej 30.000 účastníkov.



Doktori by podľa Kremľa mohli dať zaočkovať najprv samých seba už tento mesiac. Hromadné testovanie by chceli spustiť od októbra.