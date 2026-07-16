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Európska prokuratúra obžalovala 22 osôb pre podvod s dotáciami
Poslanci sú obžalovaní z podnecovania na zneužitie dôvery, nezákonné nakladanie s finančnými prostriedkami EÚ a z pokusu o počítačový podvod.
Autor TASR
Luxemburg 16. júla (TASR) — Európska prokuratúra (EPPO) vo štvrtok oznámila, že obžalovala 22 osôb v súvislosti s rozsiahlym podvodom s európskymi poľnohospodárskymi dotáciami, ktorý vyvolal politické otrasy v Grécku. Medzi obžalovanými sú aj štyria súčasní poslanci gréckeho parlamentu, bývalí vysokopostavení štátni úradníci a politickí nominanti, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a vyhlásenia EPPO.
Prokuratúra uviedla, že obžalovaní umožnili desiatkam súkromných osôb žiadať o subvencie na pôdu, ktorú nevlastnili, a nadhodnocovali počty hospodárskych zvierat chovaných na farmách. Niektorí príjemcovia pomoci nemali s poľnohospodárstvom žiadnu spojitosť.
EPPO uviedla, že dôkazy okrem iného svedčia o nezákonných zásahoch do administratívnych a kontrolných postupov, spätných úpravách údajov po ukončení povinných kontrol, zasahovaní do inšpekcií priamo na mieste, zatajovaní a manipulácii výsledkov kontrol a vydávaní falošných osvedčení.
Poslanci sú obžalovaní z podnecovania na zneužitie dôvery, nezákonné nakladanie s finančnými prostriedkami EÚ a z pokusu o počítačový podvod.
Najviac neoprávnených dotácií smerovalo na Krétu, čo zvýšilo tlak na konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorého rodina má na tomto ostrove dlhodobý politický vplyv.
Medzi obžalovanými je aj niekdajší generálny tajomník vládnucej strany Nová demokracia a viacerí bývalí predstavitelia štátnej platobnej agentúry OPEKEPE, ktorá dotácie rozdeľuje - vrátane jej bývalého predsedu.
Obžalovaným hrozia tresty odňatia slobody až do piatich rokov a finančné sankcie.
Európska prokuratúra zároveň oznámila, že pre nedostatok dôkazov zamietla obvinenia voči siedmim ďalším poslancom a dvom bývalým zákonodarcom. Tri bývalé poslankyne a poslanci sú naďalej vyšetrovaní.
Podvody boli spáchané v roku 2021. Grécky parlament 24. apríla vyhovel žiadosti EPPO o zrušenie imunity 11 aktívnych zákonodarcov.
Prokuratúra uviedla, že obžalovaní umožnili desiatkam súkromných osôb žiadať o subvencie na pôdu, ktorú nevlastnili, a nadhodnocovali počty hospodárskych zvierat chovaných na farmách. Niektorí príjemcovia pomoci nemali s poľnohospodárstvom žiadnu spojitosť.
EPPO uviedla, že dôkazy okrem iného svedčia o nezákonných zásahoch do administratívnych a kontrolných postupov, spätných úpravách údajov po ukončení povinných kontrol, zasahovaní do inšpekcií priamo na mieste, zatajovaní a manipulácii výsledkov kontrol a vydávaní falošných osvedčení.
Poslanci sú obžalovaní z podnecovania na zneužitie dôvery, nezákonné nakladanie s finančnými prostriedkami EÚ a z pokusu o počítačový podvod.
Najviac neoprávnených dotácií smerovalo na Krétu, čo zvýšilo tlak na konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorého rodina má na tomto ostrove dlhodobý politický vplyv.
Medzi obžalovanými je aj niekdajší generálny tajomník vládnucej strany Nová demokracia a viacerí bývalí predstavitelia štátnej platobnej agentúry OPEKEPE, ktorá dotácie rozdeľuje - vrátane jej bývalého predsedu.
Obžalovaným hrozia tresty odňatia slobody až do piatich rokov a finančné sankcie.
Európska prokuratúra zároveň oznámila, že pre nedostatok dôkazov zamietla obvinenia voči siedmim ďalším poslancom a dvom bývalým zákonodarcom. Tri bývalé poslankyne a poslanci sú naďalej vyšetrovaní.
Podvody boli spáchané v roku 2021. Grécky parlament 24. apríla vyhovel žiadosti EPPO o zrušenie imunity 11 aktívnych zákonodarcov.