Európska prokuratúra po roku činnosti hlási prvé úspechy

Brusel/Luxemburg 2. júna (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v stredu uviedla, že za prvý rok svojej činnosti prijala vyše 4000 trestných oznámení a spustila viac ako 900 vyšetrovaní, v súvislosti s ktorými boli zmrazené podozrivé financie v celkovej výške 259 miliónov eur. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



EPPO so sídlom v Luxemburgu začala svoju činnosť 1. júna 2021 ako nová nezávislá inštitúcia zodpovedá za vyšetrovanie a stíhanie zločinov proti finančným záujmom EÚ. Do jej kompetencie patria napríklad podvody s DPH so škodou nad 10 miliónov eur, pranie špinavých peňazí či korupčné praktiky.



Za prvý rok svojej činnosti prijala celkovo 4006 trestných oznámení – 1921 pochádzalo od vnútroštátnych orgánov, 1841 od súkromného sektoru, 231 od inštitúcií, orgánov, organizácií a agentúr EÚ a 13 bolo zaregistrovaných "ex officio" delegovanými európskymi prokurátormi.



Spolupráca medzi zúčastnenými členskými štátmi a EPPO už viedla aj k prvým odsúdeniam v niektorých cezhraničných prípadoch súvisiacich s podvodmi s DPH.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová skonštatovala, že už po roku sa ukazuje, že Európska prokuratúra zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane verejných peňazí. "Prvé výsledky by mali povzbudiť zostávajúce členské štáty EÚ, aby sa k tomuto úsiliu pripojili čo najskôr," odkázala Jourová.



Na posilnenej spolupráci, na ktorej je založená Európska prokuratúra, sa v súčasnosti zúčastňuje 22 členských štátov 27-členného eurobloku.



Európska prokuratúra vo svojej tlačovej správe upozornila, že organizované zločinecké skupiny sú schopné spôsobiť obrovské škody len podvodmi s DPH, pravdepodobne medzi 30 a 60 miliardami eur ročne. "Ide o peniaze, ktoré mali byť buď zaplatené do rozpočtov členských štátov, alebo im boli jednoducho ukradnuté," uvádza sa v správe EPPO.











