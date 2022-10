Európska prokuratúra vyšetruje zmluvu EÚ o nákupe vakcín z mája 2021

Luxemburg/Berlín 23. októbra (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) vyšetruje nákup proticovidových vakcín zo strany EÚ počas vrcholu pandémie ochorenia COVID-19. Nemecký denník Die Welt v sobotu uviedol, že pravdepodobne má ísť o zmluvu na nákup 1,8 miliardy dávok vakcín z mája 2021, informuje TASR.



EPPO vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke nešpecifikovala, čo je predmetom vyšetrovania. Známe nie sú ani ďalšie podrobnosti.



Európska prokuratúra podľa denníka Die Welt pravdepodobne vyšetruje zmluvu o nákupe 1,8 miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 za približne 35 miliárd eur z mája 2021. Tá mala byť uzavretá po súkromnej komunikácii prostredníctvom SMS správ medzi predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom, napísal nemecký denník.



Išlo o jedinú zmluvu, pri ktorej nebol spoločný vyjednávací tím prítomný na určitých fázach rokovaní, všimli si redaktori novín Welt am Sonntag, ktoré spadajú pod Die Welt.



Americký denník The New York Times v apríli minulého roku napísal, že von der Leyenová a Bourla viedli osobné konzultácie o zabezpečení očkovacích látok, a to okrem iného aj prostredníctvom textových správ. Novinárskej požiadavke na sprístupnenie obsahu týchto správ však EK nevyhovela, pričom odmietla potvrdiť aj ich existenciu – i keď von der Leyenová ich predtým sama spomenula v istom rozhovore pre médiá.



Európska komisia argumentovala, že je povinná poskytovať iba archivované dokumenty. SMS správy či podobné formy komunikácie do tejto povinnosti podľa EK nespadajú, pretože majú "krátku životnosť" a nie je pravdepodobné, že by "obsahovali dôležité informácie" o rozhodnutiach či iných významných aktivitách predstaviteľov inštitúcie.



Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v januári uviedla, že takýto prístup "nespĺňa primerané požiadavky transparentnosti a úradných štandardov" Európskej komisie.



V zmluve z mája 2021 sa Komisia zaviazala kúpiť 900 miliónov dávok vakcíny od firmy Pfizer s opciou na nákup ďalších 900 miliónov, pripomína magazín Politico.



Jeden z predstaviteľov spoločnosti Pfizer nedávno Európskemu parlamentu povedal, že spoločnosť nerokovala o zmluve na nákup vakcín prostredníctvom SMS správ, napísal Politico.