Európska prokuratúra začala stíhanie vo veci agrodotácií v Chorvátsku
Autor TASR
Sarajevo 6. mája (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v stredu oznámila začatie trestného stíhania vo veci možnej korupcie a podvodu s fondmi EÚ určenými na podporu poľnohospodárstva v Chorvátsku. V súčasnosti prebieha v niekoľkých okresoch zhromažďovanie dôkazov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Vyšetrovanie sa týka činnosti niekoľkých Chorvátov, ktorých podozrievajú zo zneužitia úradnej moci a právomoci, prijímania a ponúkania úplatkov, subvenčného podvodu a falšovania dokumentov. Za tým všetkým stojí podľa EPPO zločinecká skupina, ktorá konala na úkor finančných záujmov Európskej únie.
Chorvátske ministerstvo pôdohospodárstva sa k oznámeniu prokuratúry bezprostredne nevyjadrilo. EPPO taktiež vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nezverejnila žiadne ďalšie podrobnosti.
Agentúra Reuters pripomenula, že začiatkom apríla pre podobný korupčný škandál a zneužívanie poľnohospodárskych dotácií EÚ odstúpili traja členovia gréckej vlády.
Grécky prípad je súčasťou širšieho vyšetrovania, ktoré začala EPPO vlani. Podozriví sú obvinení z podávania žiadostí o dotácie na pozemky, ktoré nevlastnili, a z nadhodnocovania počtu zvierat na farmách. Niektorí ľudia, ktorí dostávali platby, nemali žiadnu spojitosť s poľnohospodárstvom.
Podľa gréckych úradov táto sieť od začiatku svojej činnosti okolo roku 2018 získala podvodom najmenej 23 miliónov eur, a to s pomocou štátnych zamestnancov a konzervatívnych politikov.
