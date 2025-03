Európska rada vyzvala k dohode o prímerí medzi Izraelom a Hamasom

Brusel 20. marca (TASR) - Lídri Európskej únie vo štvrtok v Bruseli vyzvali na návrat k dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, ktorá od 19. januára zastavila viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu. Vyjadrili poľutovanie nad obnovenými izraelskými útokmi v Pásme Gazy z tohto týždňa a nad tým, že Hamas odmieta vydať zvyšných rukojemníkov, informuje osobitný spravodajca TASR.



Prvá fáza prímeria sa skončila začiatkom marca a obe strany sa nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy. Prezidenti a premiéri zdôraznili, že je potrebné pokročiť do druhej fázy dohody s cieľom dosiahnuť jej úplné vykonávanie, ktoré povedie k prepusteniu všetkých rukojemníkov a k trvalému ukončeniu nepriateľských akcií.



Európska rada (ER) v záveroch tiež pripomína dôležitosť neobmedzeného prístupu a trvalej distribúcie humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy.



"Európska únia je naďalej pevne odhodlaná dosiahnuť trvalý a udržateľný mier založený na riešení založenom na existencii dvoch štátov," uvádza sa v prijatých záveroch s tým, že blok je pripravený prispieť k všetkým snahám o dosiahnutie tohto riešenia. Na tento účel vyjadrila odhodlanie naďalej spolupracovať s regionálnymi a medzinárodnými partnermi.



Lídri EÚ tiež dôrazne odsúdili nedávne rozsiahle násilie voči civilistom v pobrežnej oblasti Sýrie a naliehavo vyzvali prechodné orgány, aby zabezpečili ochranu všetkých civilistov a aby sa páchatelia násilia zodpovedali za tieto skutky v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi.



Podľa predstaviteľov členských štátov je potreba mierovej a inkluzívnej transformácie v Sýrii bez škodlivých zahraničných zásahov. Mala by sa podľa nich plne rešpektovať nezávislosť, zvrchovanosť a územná celistvosť krajiny v rámci bezpečných hraníc v súlade s medzinárodným právom.



EÚ sa nedávno tiež rozhodla pozastaviť niektoré sankcie zo strany bloku. ER vyzvala Úniu na preskúmanie možného ďalšieho pozastavenia reštriktívnych opatrení na základe dôkladného monitorovania situácie v Sýrii.



Čo sa týka Libanonu, ER víta ukončenie politickej patovej situácie v krajine a vyjadruje pripravenosť Európskej únie spolupracovať s novými orgánmi na stabilizácii hospodárskej a bezpečnostnej situácie v krajine.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)