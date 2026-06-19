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Európska rada vyzvala na zavedenie dohôd o prímerí na Blízkom východe
Vyzdvihla tiež potrebu rešpektovania slobody plavby a námornej bezpečnosti v súlade s medzinárodným právom.
Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Európska rada v záveroch po dvojdňovom zasadnutí v Bruseli privítala memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Zároveň vyjadrila vážne obavy zo zhoršujúcej sa situácie v Pásme Gazy a na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ako aj z pokračujúcich porušení prímeria v Libanone, informuje TASR.
Memorandum, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode, podľa Európskej rady poskytuje možnosť pre stabilitu na Blízkom východe a „plné obnovenie slobody plavby a bezpečného tranzitu cez Hormuzský prieliv“.
„Európska únia bude naďalej v úzkej koordinácii s regionálnymi partnermi pokračovať v diplomatických snahách a je pripravená podporiť implementáciu tejto dohody,“ uviedla.
Vyzdvihla tiež potrebu rešpektovania slobody plavby a námornej bezpečnosti v súlade s medzinárodným právom. Pripomenula úlohu námornej obrannej operácie UNAVFOR Aspides, jej potenciál prispieť k stabilizácii regiónu a vyzvala na jej posilnenie.
Irán podľa záverov nikdy nesmie získať jadrovú zbraň. Európska rada vyzvala islamskú republiku na dodržiavanie záväzkov v oblasti jadrových záruk, obnovenie spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a ukončenie "destabilizujúcich aktivít vrátane programu balistických rakiet“. Zároveň vyzvala „iránsky režim na zastavenie násilia a represií voči vlastnému ľudu“.
V prípade Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu vyjadrila rada obavy zo zhoršujúcej sa situácie vrátane „pretrvávajúcej a zničujúcej humanitárnej krízy“ v palestínskej enkláve. Izrael vyzvala, aby umožnil okamžitý, neobmedzený prístup a distribúciu humanitárnej pomoci vo veľkom rozsahu a v celom Pásme Gazy, umožnil OSN a humanitárnym organizáciám nezávisle pracovať, znovuotvoril hraničné priechody, zdravotnícke koridory, povolil vstup medzinárodným médiám a zrušil rozhodnutie týkajúce sa zákona o registrácii mimovládnych organizácií.
Európska rada tiež opätovne potvrdila záväzok EÚ ku „komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru založenému na dvojštátnom riešení v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, v rámci ktorého dva demokratické štáty, Izrael a Palestína, žijú vedľa seba v mieri v bezpečných a uznávaných hraniciach“.
Znepokojenie vyjadrila nad nedostatkom pokroku zo strany všetkých zúčastnených aktérov pri implementácii prímeria a ostatných ustanovení rezolúcie BR OSN č. 2803.
Zároveň vyzvala na trvalé odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas a ďalších neštátnych ozbrojených skupín, úplné stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy a nasadenie dočasných medzinárodných stabilizačných jednotiek, ako je stanovené v mierovom pláne pre Pásmo Gazy. „Európska únia dôrazne odmieta oznámenie Izraela, že má v úmysle kontrolovať 70 percent územia Gazy,“ tvrdí.
Odsúdila taktiež zlé zaobchádzanie s osobami vrátane európskych občanov po zadržaní plavidiel z flotily Global Sumud a „správanie extrémistických ministrov, ktorí podnecujú a podporujú porušovanie ľudských práv“. Rada bude posudzovať opatrenia v tejto súvislosti. Opakovane odsúdila jednostranné kroky Izraela zamerané na rozšírenie jeho prítomnosti na Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema a pokračujúce násilie izraelských osadníkov voči palestínskym civilistom. Nedávno prijatý izraelský zákon o treste smrti má podľa nej diskriminačný charakter a mal by byť okamžite zrušený.
Európska rada apelovala aj na ukončenie bojov v Libanone, ktoré pokračujú napriek prímeriu. Vyzvala na implementáciu dohody a zapojenia sa do prebiehajúcich rokovaní s cieľom „predísť ďalším civilným obetiam a vysídleniu a dosiahnuť trvajúce politické riešenie, ktoré zabezpečuje mier a bezpečnosť pre Libanon aj Izrael“.
Izrael má podľa rady rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Libanonu a hnutie Hizballáh sa musí odzbrojiť. EÚ je podľa nej naďalej odhodlaná poskytovať núdzovú pomoc viac ako miliónu vysídlených ľudí v Libanone.
Útoky na príslušníkov Dočasných síl v Libanone (UNIFIL) označila za nezákonné a vyzvala na ich dôkladné vyšetrovanie.
Memorandum, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode, podľa Európskej rady poskytuje možnosť pre stabilitu na Blízkom východe a „plné obnovenie slobody plavby a bezpečného tranzitu cez Hormuzský prieliv“.
„Európska únia bude naďalej v úzkej koordinácii s regionálnymi partnermi pokračovať v diplomatických snahách a je pripravená podporiť implementáciu tejto dohody,“ uviedla.
Vyzdvihla tiež potrebu rešpektovania slobody plavby a námornej bezpečnosti v súlade s medzinárodným právom. Pripomenula úlohu námornej obrannej operácie UNAVFOR Aspides, jej potenciál prispieť k stabilizácii regiónu a vyzvala na jej posilnenie.
Irán podľa záverov nikdy nesmie získať jadrovú zbraň. Európska rada vyzvala islamskú republiku na dodržiavanie záväzkov v oblasti jadrových záruk, obnovenie spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a ukončenie "destabilizujúcich aktivít vrátane programu balistických rakiet“. Zároveň vyzvala „iránsky režim na zastavenie násilia a represií voči vlastnému ľudu“.
V prípade Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu vyjadrila rada obavy zo zhoršujúcej sa situácie vrátane „pretrvávajúcej a zničujúcej humanitárnej krízy“ v palestínskej enkláve. Izrael vyzvala, aby umožnil okamžitý, neobmedzený prístup a distribúciu humanitárnej pomoci vo veľkom rozsahu a v celom Pásme Gazy, umožnil OSN a humanitárnym organizáciám nezávisle pracovať, znovuotvoril hraničné priechody, zdravotnícke koridory, povolil vstup medzinárodným médiám a zrušil rozhodnutie týkajúce sa zákona o registrácii mimovládnych organizácií.
Európska rada tiež opätovne potvrdila záväzok EÚ ku „komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru založenému na dvojštátnom riešení v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, v rámci ktorého dva demokratické štáty, Izrael a Palestína, žijú vedľa seba v mieri v bezpečných a uznávaných hraniciach“.
Znepokojenie vyjadrila nad nedostatkom pokroku zo strany všetkých zúčastnených aktérov pri implementácii prímeria a ostatných ustanovení rezolúcie BR OSN č. 2803.
Zároveň vyzvala na trvalé odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas a ďalších neštátnych ozbrojených skupín, úplné stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy a nasadenie dočasných medzinárodných stabilizačných jednotiek, ako je stanovené v mierovom pláne pre Pásmo Gazy. „Európska únia dôrazne odmieta oznámenie Izraela, že má v úmysle kontrolovať 70 percent územia Gazy,“ tvrdí.
Odsúdila taktiež zlé zaobchádzanie s osobami vrátane európskych občanov po zadržaní plavidiel z flotily Global Sumud a „správanie extrémistických ministrov, ktorí podnecujú a podporujú porušovanie ľudských práv“. Rada bude posudzovať opatrenia v tejto súvislosti. Opakovane odsúdila jednostranné kroky Izraela zamerané na rozšírenie jeho prítomnosti na Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema a pokračujúce násilie izraelských osadníkov voči palestínskym civilistom. Nedávno prijatý izraelský zákon o treste smrti má podľa nej diskriminačný charakter a mal by byť okamžite zrušený.
Európska rada apelovala aj na ukončenie bojov v Libanone, ktoré pokračujú napriek prímeriu. Vyzvala na implementáciu dohody a zapojenia sa do prebiehajúcich rokovaní s cieľom „predísť ďalším civilným obetiam a vysídleniu a dosiahnuť trvajúce politické riešenie, ktoré zabezpečuje mier a bezpečnosť pre Libanon aj Izrael“.
Izrael má podľa rady rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Libanonu a hnutie Hizballáh sa musí odzbrojiť. EÚ je podľa nej naďalej odhodlaná poskytovať núdzovú pomoc viac ako miliónu vysídlených ľudí v Libanone.
Útoky na príslušníkov Dočasných síl v Libanone (UNIFIL) označila za nezákonné a vyzvala na ich dôkladné vyšetrovanie.