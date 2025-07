Európska raketa Vega C dopravila družice na obežnú dráhu Zeme

Kourou 26. júla (TASR) - Raketa nesúca družice na pozorovanie oxidu uhličitého a Zeme úspešne odštartovala v piatok neskoro večer z Južnej Ameriky.



Raketu Vega C, prevádzkovanú francúzskou spoločnosťou Arianespace, vypustili podľa tlačovej agentúry AFP z kozmodrómu Guiana Space Centre (CSG) vo Francúzskej Guyane o 23.03 h miestneho času (v sobotu o 04.03 h SELČ).



Na palube rakety bolo päť satelitov v mene spoločnosti Airbus Defence and Space a francúzskeho Národného centra pre vesmírne štúdie (CNES). Konštelácia na mapovanie Zeme je navrhnutá tak, aby poskytovala trojrozmerné snímky zemegule s vysokým rozlíšením po dobu najmenej šiestich rokov.



Jeden satelit má za úlohu merať „zdroje a pohlcovače“ skleníkového plynu CO2, uvádza CNES.



Generálny riaditeľ spoločnosti Arianespace David Cavailloles misiu označil za dôležitý nástroj na „pochopenie globálneho otepľovania“. Najnovší štart je už tretím v tomto roku, ktorý uskutočnili z tejto európskej kozmickej základne v Kourou vo Francúzskej Guyane, a druhý pre ľahkú raketu Vega C.



Ďalší štart, pri ktorom bude použitá nová európska ťažká raketa Ariane 6, je naplánovaný na august.