Európska raketa Vega vyniesla do vesmíru 53 malých družíc

Kourou 3. septembra (TASR) - Z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane v noci na štvrtok odštartovala raketa Vega, ktorá do vesmíru úspešne vyniesla 53 malých družíc. Ide o sedem mikrodružíc a 46 nanodružíc, z ktorých väčšina váži menej ako 15 kilogramov, uviedla agentúra AFP.



Misia VV16 bola overovacím letom pre nový dispensér Small Spacecraft Mission Service (SSMS) z dielne Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Cieľom SSMS, ktorý skonštruovala talianska firma Avio, je podľa ESA rozvíjať vesmírne technológie v Európe a poskytnúť vlastníkom ľahkých satelitov možnosť vyslať ich do vesmíru. AFP poznamenala, že táto oblasť vesmírnych technológií zažíva búrlivý rozvoj.



Aj preto generálny riaditeľ ESA Jan Wörner v reakcii na úspešný let rakety Vega vyhlásil, že SSMS je "mimoriadne dôležitý projekt". V súvislosti s neúspešnou misiou letu číslo 15 v lete 2019 Wörner uviedol, že "ide o návrat letov (rakety) Vega".



AFP pripomenula, že pre spoločnosť Arianespace je táto misia dôležitá aj preto, že sa do nej zapojilo 21 klientov z 13 krajín sveta. Nano- a mikrodružice sa budú na obežnej dráhe venovať pozorovaniu Zeme, zaisťovať komunikáciu, prispievať k rozvoju technológie a vedeckého výskumu.



Štart rakety Vega, ktorý bol niekoľkokrát odložený pre zlé poveternostné podmienky či koronavírusovú epidémiu, sa uskutočnil v situácii, keď v tomto segmente trhu vládne silná konkurencia — najmä v podobe amerického projektu SpaceX.



Táto spoločnosť medzičasom oznámila, že vo štvrtok raketa Falcon vynesie v rámci projektu Starlink na obežnú dráhu ďalších 60 minidružíc.