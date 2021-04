Raketa Vega vyniesla do vesmíru družicu aj s pomocou českej firmy

Kourou 29. apríla (TASR) – Európska raketa Vega spoločnosti Arianespace vyniesla v noci na štvrtok na obežnú dráhu prvú družicu s veľmi vysokým rozlíšením, ktorá je súčasťou novej konštelácie satelitov Pléiades Neo určenej na pozorovanie Zeme. Náklad bol na zemskú orbitu umiestnený pomocou nosiča družíc od českej spoločnosti so sídlom v Brne. Informovala o tom na svojej webovej stránke spoločnosť Arianespace a agentúra AFP.



Raketa odštartovala z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane v stredu o 22.50 miestneho času (štvrtok 03.50 h SELČ).



Okrem družice Pléiades Neo 3 bolo vyniesla raketa Vega do kozmu päť menších satelitov vrátane nórskej navigačnej mikrodružice. Na obežnú dráhu boli umiestnené pomocou zariadenia od českej firmy SAB Aerospace, ktoré, ako uvádza na svojej webovej stránke, umožňuje vyniesť na jednej rakete viac družíc a tým znižuje ich cenu.



Táto misia sa uskutočnila po takmer polroku od neúspešného štartu rakety Vega spôsobenom výrobnou chybou, počas ktorého boli zničené družice z Francúzska a Španielska.



Konštelácia satelitov Pléiades Neo financovaná spoločnosťou Airbus podľa Arianespace poskytne vylepšenia v oblasti geolokácie, čo umožní pozorovať Zem najmä počas prírodných katastrof.



Pre spoločnosť Arianespace išlo tento rok o tretí úspešný let. Predtým zrealizovala dva štarty rakety Sojuz. Zároveň išlo o v poradí osemnásty let rakety Vega.