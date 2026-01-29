Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Európska únia a Vietnam chcú prehĺbiť vzájomné diplomatické vzťahy

Vietnamský prezident Luong Cuong na stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom 29. januára 2026. Foto: TASR/AP

Tento diplomatický krok so sebou nenesie žiadne právne záväzky, no má politickú váhu v čase, keď sa EÚ a Vietnam snažia prehĺbiť vzájomné vzťahy.

Hanoj 29. januára (TASR) - Vietnam a Európska únia vo štvrtok oznámili, že chcú posilniť svoje diplomatické vzťahy. Podľa agentúry Reuters sa obe strany usilujú rozšíriť medzinárodné partnerstvá v čase globálnych otrasov, informuje TASR.

Tento diplomatický krok so sebou nenesie žiadne právne záväzky, no má politickú váhu v čase, keď sa EÚ a Vietnam snažia prehĺbiť vzájomné vzťahy. Obe strany sú vystavené vyšším clám na vývoz svojich tovarov zo strany Spojených štátov.

Vietnamský prezident Luong Cuong na začiatku stretnutia s predsedom Európskej rady Antóniom Costom v Hanoji povedal, že ide o „historický míľnik podčiarkujúci skvelé úspechy, ktoré obe strany dosiahli“.

Costa zase tvrdí, že posilnenie partnerstva zdôrazňuje význam, ktorý EÚ prikladá tomuto regiónu a rastúcej úlohe Vietnamu. „V tomto momente, keď medzinárodný poriadok založený na pravidlách je ohrozený z viacerých strán, potrebujeme stáť bok po boku ako spoľahliví a predvídateľní partneri,“ konštatoval predseda Európskej rady.

Na sieti X Costa napísal, že EÚ a Vietnam prehlbujú svoje partnerstvo založené na vzájomnom rešpekte a spoločných ambíciách. Spoločne môžu podľa jeho slov konať v otázkach dôležitých pre všetkých - v obchode, čistej energii, bezpečnosti, obrane a v trvalo udržateľnom rozvoji.

Spoločné vyhlásenie EÚ a Vietnamu tiež naznačuje, že tento krok prinesie silnejšie partnerstvo. Obe strany preskúmajú a prehĺbia spoluprácu vo viacerých sektoroch vrátane obrany, kritických minerálov, polovodičov, dopravy a „dôveryhodnej komunikačnej infraštruktúre“.

Costa priznal, že EÚ a Vietnam, ktoré majú od roku 2020 dohodu o voľnom obchode, majú rozdielny pohľad v otázkach ľudských práv a vojny na Ukrajine. Vietnam je dlhoročným partnerom Ruska. Podľa Costu sa však obe strany zhodujú v podpore multilateralizmu a princípov nezávislosti, územnej celistvosti a suverenity.
