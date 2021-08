Európska únia by podľa Kulhánka mala rozšíriť sankcie voči Bielorusku

Praha 3. augusta (TASR) - Európska únia by mala pristúpiť k rozšíreniu sankcií proti autoritárskemu režimu bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka. Povedal to v utorok pre spravodajský server Novinky.cz český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek v súvislosti so situáciou na bielorusko-litovských hraniciach.



"Som za rozšírenie sankcií," povedal Kulhánek Novinkám. Tento krok má podľa neho podporu medzi európskymi ministrami.



"Česká republika dlhodobo podporuje, aby Bielorusi mohli sami rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny v slobodných a férových voľbách," uviedol.



Kulhánek by však podľa svojich slov bol proti návrhu komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej, aby členské krajiny Únie pozastavili vydávanie víz ľuďom prichádzajúcim z Bieloruska.



"Tie sankcie by mali byť čo najviac zamerané tak, aby dopadali na režim, nie na obyčajných Bielorusov," povedal český minister zahraničných vecí.



Litva v súčasnosti čelí prudkému nárastu počtu migrantov prichádzajúcich ilegálne spoza bieloruských hraníc. Táto pobaltská krajina obviňuje bieloruské úrady z organizovania nelegálnych prechodov pre migrantov pochádzajúcich z krajín Blízkeho východu či Afriky. Tento rok prekročilo bielorusko-litovské hranice už zhruba 4026 migrantov pochádzajúcich najmä z Iraku.



Najdôležitejšie je podľa Kulhánka zastavenie nezákonnej migrácie z Iraku, ktorú Lukašensko zneužíva.



Kulhánek by podľa svojich slov najneskôr do troch mesiacov chcel mať jasno o podobe kancelárie bieloruskej opozície.



"Samozrejme, zvažujeme a riešime modality zriadenia kancelárie bieloruskej opozície, ktorú si želala (bieloruská opozičná politička) Sviatlana Cichanovská, keď tu bola," povedal Kulhánek.



Takisto uviedol, že ČR prijme 80 prenasledovaných bieloruských študentov.



Česko v nedeľu ponúklo víza bieloruskej šprintérke Kryscine Cimanovskej, aby sa vyhla nútenému návratu do svojej vlasti, pripomínajú Novinky.cz.