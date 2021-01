Európska únia chce zakázať obchodovanie so slonovinou

Brusel 28. januára (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila vo štvrtok návrh opatrení zameraných na účinný zákaz obchodu so slonovinou v EÚ a predložila ho na posúdenie verejnosti. Konečné rozhodnutie v tejto otázke by mala prijať koncom februára - po konzultáciách s verejnosťou.



Komisia pripomenula, že revízia existujúcich pravidiel EÚ o obchode so slonovinou potvrdzuje záväzky Európanov prijať ďalšie opatrenia proti pytliactvu a obchodovaniu so slonovinou na celom svete. Tento záväzok EÚ zakotvila aj do svojej stratégie v oblasti biodiverzity.



Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti uviedol, že tisíce slonov sú každý rok zabité len pre slonovinu.



"To je neprijateľné. Nezákonný obchod so slonovinou je medzinárodný problém. Zaviazali sme sa ísť príkladom a zohrať svoju úlohu pri riešení tohto globálneho problému," opísal situáciu.



Návrh EK zakazuje obchod so slonovinou s obmedzenými výnimkami pre hudobné nástroje legálne získané ešte pred rokom 1975 a pre vnútorný obchod EÚ so starožitnosťami, aj to však bude možné iba so získaním povolenia. Nový návrh zjednodušuje doterajšie pravidlá a uľahčuje prácu orgánov na presadzovanie práva s cieľom zaistiť, aby veľmi obmedzený legálny obchod so slonovinou v EÚ neprispieval k pytliactvu alebo nezákonnému obchodu s týmto tovarom.



Návrh nariadenia a usmernení eurokomisie bol vo štvrtok otvorený pre konzultácie s verejnosťou, ktoré potrvajú do 25. februára a exekutíva EÚ potom prijme konečné rozhodnutie.



Podľa údajov EK aj napriek medzinárodnému zákazu obchodovania so slonovinou je pytliactvo na vzostupe a každý rok je kvôli tomu zabitých 20.000 - 30.000 afrických slonov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)