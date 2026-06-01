Európska únia kritizuje tlak Moskvy na Jerevan
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - Európska únia v pondelok odsúdila všetky pokusy Ruska poškodiť ekonomiku Arménska a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb, ktoré sa v tejto krajine budú konať 7. júna. EÚ zároveň ubezpečila o svojej podpore pre Arménsko, ktoré pred voľbami odoláva politickému a ekonomickému tlaku zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rusko sa snaží poškodiť arménsku ekonomiku a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb,“ uviedol v pondelok v Bruseli hovorca Európskej komisie Anouar El Anouni. „Arménsko ako suverénna, demokratická a nezávislá krajina má plné právo vybrať si vlastnú cestu a partnerov,“ povedal hovorca EK.
AFP pripomenula, že vzťahy medzi Ruskom a Arménskom sa v posledných rokoch citeľne zhoršili. Jerevan v roku 2024 zmrazil členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Ruskom po tom, ako Moskvu obvinil, že ho nedokázal ochrániť v ozbrojenom konflikte s Azerbajdžanom. Vlani zasa Arménsko prijalo zákon deklarujúci zámer uchádzať sa o členstvo v EÚ.
Ruský prezident Vladimir Putin však minulý týždeň opäť kritizoval zblíženie Arménska s EÚ a vyzval na referendum o členstve tejto krajiny v Únii. Argumentoval, že členstvo v EÚ a v Eurázijskej hospodárskej únii vedenej Ruskom nie je možné zosúladiť.
V sobotu 30. mája Moskva odvolala svojho veľvyslanca v Arménsku na „konzultácie“ v súvislosti so zbližovaním sa krajiny s EÚ.
Rusko zároveň - oficiálne z fytosanitárnych dôvodov - dočasne obmedzilo dovoz niektorých druhov ovocia a zeleniny z Arménska - napríklad paradajok, uhoriek, paprík, listovej zeleniny a jahôd. Predtým pozastavilo dovoz kvetov, minerálnej vody a brandy z tejto krajiny.
Ruské a arménske médiá v pondelok informovali, že Putin a arménsky premiér Nikol Pašinjan absolvovali telefonát, v ktorom okrem iného posúdili výsledky zasadnutia Najvyššej rady Eurázijskej ekonomickej únie konaného 29. mája v Astane.
Pašinjan sa poďakoval Putinovi za jeho vyvážený postoj k mnohým kontroverzným otázkam. Obaja lídri si tiež vymenili názory na naliehavé otázky bilaterálnej a multilaterálnej agendy a dohodli sa na pokračovaní dialógu.
Nadchádzajúce voľby v Arménsku sú považované za test politického kurzu, ktorý presadzuje premiér Pašinjan s cieľom zmierniť závislosť Arménska od Ruska a nadviazať užšie vzťahy so Západom.
