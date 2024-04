Brusel 16. apríla (TASR) - Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie v súvislosti s jeho víkendovým útokom na Izrael. Po pondelňajších rozhovoroch veľvyslancov členských krajín to tvrdí viacero nemenovaných diplomatov, ktorých cituje agentúra DPA.



O tejto otázke sa podľa nich zrejme bude diskutovať na utorňajšom mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ, ktoré v reakcii na iránsky útok zvolal šéf únijnej diplomacie Josep Borrell. Konať sa bude formou videokonferencie.



Nové sankcie by mohli byť uvalené prostredníctvom režimu postihov, aký EÚ zaviedla po tom, ako Irán začal Rusku dodávať bezpilotné lietadlá následne nasadzované v bojoch na Ukrajine. Doterajšími sankciami sa už v EÚ zakázal vývoz komponentov používaných na výrobu dronov do Iránu, pripomína DPA.



Obavy z ďalšej eskalácie napätia na Blízkom východe by však podľa citovaných zdrojov mohli šéfom diplomacií krajín EÚ zabrániť v dohode na príliš prísnych sankciách.



Borrell sa zároveň chce naďalej snažiť presviedčať Irán, aby sa vrátil k dodržiavaniu dohody o obmedzení svojho jadrového programu a zabrániť mu tak zostrojiť jadrovú bombu.



Cieľom utorňajšej videokonferencie je diskutovať o tom, ako môže Európska únia prispieť k deeskalácii situácie na Blízkom východe. Šéfovia diplomacií členských krajín pravdepodobne dôrazne odsúdia iránsky útok a vyzdvihnú podporu EÚ pre bezpečnosť Izraela.



Zrejme tiež vyzvú obe strany na zdržanlivosť a pripomenú skutočnosť, že Brusel sa zasadzuje za dosiahnutie okamžitého prímeria v Pásme Gazy. Za nevyhnutný sa v tejto súvislosti považuje aj neobmedzený prístup humanitárnej pomoci k civilnému obyvateľstvu v Pásme Gazy.



Irán v noci na nedeľu vôbec prvýkrát priamo zaútočil na Izrael dronmi a raketami. Izraelu sa však aj vďaka podpore spojencov podarilo zostreliť väčšinu z nich. Útok bol podľa Teheránu odvetou za nálet na iránsky konzulát v sýrskom Damasku pripisovaný Izraelu, ako aj iné "zločiny" vrátane vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Dosiaľ nie je zrejmé, ako Izrael na útok odpovie. Západ vyzýva obe krajiny na zdržanlivosť.