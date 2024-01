Európska únia odsúdila odpálenie balistickej rakety zo strany KĽDR

Brusel 15. januára (TASR) - Európska únia v pondelok kritizovala Severnú Kóreu za nedeľnú skúšku balistickej rakety stredného doletu na tuhé palivo. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"EÚ rázne odsudzuje odpálenie balistickej strely zo strany Kórejskej ľudovej demokratickej republiky (KĽDR)," uviedla vo vyhlásení kancelária šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella. Zároveň vyzvala Severnú Kóreu, aby zastavila všetky nezákonné kroky, "ktoré podkopávajú medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne i mimo neho".



Pchjongjang oznámil, že jeho balistická raketa niesla hypersonickú manévrovateľnú hlavicu. Skúška podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA neohrozila bezpečnosť susedných krajín a nesúvisí so situáciou na Kórejskom polostrove.



Európska únia vyzvala KĽDR, aby sa zapojila do dialógu a rešpektovala svoje záväzky plynúce z rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN, ktoré jej zakazujú skúšky balistických rakiet.



"EÚ je pripravená spolupracovať so všetkými partnermi pri podpore zmysluplného diplomatického procesu zameraného na úplnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu Kórejského polostrova," píše sa vo vyhlásení.