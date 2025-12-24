< sekcia Zahraničie
Európska únia odsúdila sankcie USA na piatich Európanov
Autor TASR
Brusel 24. decembra (TASR) - Európska únia v stredu rázne odsúdila sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili v utorok na piatich Európanov pre ich údajný nátlak na technologické firmy s cieľom cenzurovať americké názory na internete. Sankcionovaným osobám zakázalo americké ministerstvo zahraničných vecí vstup do USA. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Americký rezort diplomacie v utorok oznámil, že odmietne udeliť víza bývalému eurokomisárovi Thierrymu Bretonovi a štyrom ďalším osobám, ktoré sa podľa neho snažia „donútiť“ americké sociálne siete, aby cenzurovali názory, s ktorými nesúhlasia.
„Požiadali sme americké orgány o vysvetlenie... V prípade potreby budeme reagovať rýchlo a rozhodne, aby sme bránili našu regulačnú autonómiu proti neoprávneným opatreniam,“ uviedla Európska komisia (EK) v oficiálnom stanovisku.
„Naše digitálne pravidlá zaisťujú bezpečné, spravodlivé a rovné podmienky pre všetky spoločnosti,“ dodala.
„Sloboda prejavu je v Európe základným právom a spoločnou základnou hodnotou so Spojenými štátmi a celým demokratickým svetom. EÚ je otvorený trh, založený na pravidlách, so suverénnym právom regulovať hospodársku činnosť v súlade s našimi demokratickými hodnotami a medzinárodnými záväzkami,“ uzavrela EK.
