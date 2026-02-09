< sekcia Zahraničie
Európska únia odsudzuje opatrenia Izraela na Západnom brehu Jordánu
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967.
Autor TASR
Brusel 9. februára (TASR) - Európska únia v pondelok odsúdila nové opatrenia zo strany Izraela s cieľom sprísniť kontroly na okupovanom Západnom brehu Jordánu a pripraviť pôdu pre ďalšie osady na tomto území. Kritiku voči týmto opatreniam vyjadrila v spoločnom vyhlásení aj Saudská Arábia a ďalších sedem krajín s moslimskou väčšinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Európska únia odsudzuje nedávne rozhodnutie bezpečnostného kabinetu Izraela rozšíriť izraelskú kontrolu na Západnom brehu Jordánu. Toto je ďalší krok nesprávnym smerom,“ povedal novinárom hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni.
Izraelskí ministri financií a obrany Becalel Smotrič a Jisrael Kac v nedeľu oznámili schválené opatrení, v rámci ktorých si židovskí Izraelčania môžu kupovať pozemky na Západnom brehu Jordánu.
Opatrenia tiež predpokladajú prevod právomocí nad stavebnými povoleniami pre osady v častiach palestínskych miest vrátane Hebronu z Palestínskej samosprávy na Izrael.
Smotrič uviedol, že cieľom tohto kroku je prehĺbiť izraelské korene „vo všetkých regiónoch Izraela a pochovať myšlienku Palestínskeho štátu“.
Palestínska samospráva sídliaca v Ramalláhu na Západnom brehu odsúdila toto rozhodnutie, ktoré je podľa nej zamerané na „prehlbujúce pokusy anektovať okupovaný Západný breh Jordánu“.
Kroky Izraela odsúdili vo vyhlásení zverejneným saudskoarabským rezortom diplomacie aj ministri zahraničných vecí Egypta, Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka. Šéfovia diplomacií týchto krajín „najdôraznejšie odsúdili nezákonné rozhodnutia a opatrenia Izraela zamerané na vynútenie nezákonnej izraelskej zvrchovanosti“.
Tvrdia, že ide o pokus o „ukotvenie osadníckej činnosti a presadenie novej právnej a administratívnej reality na okupovanom Západnom brehu Jordánu, čím sa urýchľujú pokusy o jeho nelegálnu anexiu a vysídlenie palestínskeho ľudu“.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije približne 490.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Západný breh je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov.
