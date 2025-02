Európska únia plánuje ďalšie dodávky zbraní a munície Ukrajine

Brusel 18. februára (TASR) — Európska únia plánuje tento rok dodať Ukrajine ďalšie zbrane a najmenej 1,5 milióna delostreleckých granátov. Uvádza sa to v memorande vypracovanom Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktoré bolo zaslané členským štátom EÚ. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA, ktorá má dokument k dispozícii.



Očakáva sa, že o tomto pláne budú diskutovať ministri zahraničných vecí EÚ v Bruseli 24. februára.



Podľa návrhu by mala EÚ poskytnúť Kyjevu aj systémy protivzdušnej obrany, bezpilotné lietadlá, riadené strely a výcvikové programy pre ukrajinských vojakov.



"Cieľom tejto iniciatívy je urýchliť a konsolidovať úsilie EÚ a jej členských štátov pri riešení najnaliehavejších krátkodobých potrieb Ukrajiny," cituje DPA z memoranda.



ESVČ navrhuje rozdeliť náklady podľa výkonnosti ekonomiky každej krajiny EÚ, ktoré by poskytli buď zbrane a muníciu, alebo finančné prostriedky. Očakáva sa, že EÚ prispeje sumou približne 880 miliónov eur vo forme úrokov zo zmrazených ruských aktív. K iniciatíve by mali byť prizvané aj partnerské krajiny EÚ.



Dokument nešpecifikuje celkový rozsah pomoci. Predpokladá sa, že Nemecko ako najväčšia európska ekonomika zabezpečí približne štvrtinu potrebných finančných prostriedkov.



ESVČ v memorande zdôrazňuje, že EÚ bude Ukrajine poskytovať vojenskú podporu tak dlho a tak intenzívne, ako to bude potrebné.