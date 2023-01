Európska únia plánuje zvrátiť pokles populácie opeľovačov

Brusel 24. januára (TASR) - Európska únia v utorok predstavila plány, ktorými sa pokúsi zvrátiť "alarmujúci pokles" populácie včiel medonosných a ďalšieho hmyzu, ktorý pomáha pri opeľovaní plodín. Jedným z návrhov je napríklad program odmien pre organické poľnohospodárstvo. Informujú spravodajcovia TASR.



Európska komisia (EK) v zhodnotení Iniciatívy EÚ pre opeľovače z roku 2017 uviedla, že v tejto oblasti existujú určité medzery, ktoré je potrebné vyriešiť zrevidovanými opatreniami.



Iniciatíva obsahuje opatrenia, ktoré má prijať EÚ a jej členské štáty na zvrátenie úbytku opeľovačov do roku 2030. Aktuálne v EÚ vymiera každý tretí druh včiel, motýľov a pestríc. Táto iniciatíva je kľúčovou súčasťou stratégie biodiverzity do roku 2030, stratégie Z farmy na stôl i Európskej zelenej dohody.



EK odhaduje, že opeľujúci hmyz vrátane včiel, pestríc, môr či chrobákov prispieva k produkcii potravín v eurobloku približne piatimi miliardami eur ročne.



Najnovší návrh EÚ vyzýva na podporu organického či iného poľnohospodárstva, ktoré chráni opeľovače, na obmedzenie používania pesticídov, lepšie monitorovanie populácie hmyzu a zachovávanie ich prirodzeného prostredia aj v mestských oblastiach.



Niektoré poľnohospodárske praktiky, používanie pesticídov, znečistenie, invazívne druhy živočíchov či rastlín a klimatická zmena však prispeli k tomu, že populácie opeľovačov sa stále viac a viac zmenšujú. EK dodáva, že niektoré druhy hmyzu sú dokonca na pokraji vyhynutia.



Eurokomisia sa v návrhu predloženom Európskemu parlamentu a 27 členským štátom EÚ snaží zvrátiť negatívny trend znižovania počtu opeľovačov do roku 2030. Zameriava sa najmä na voľne žijúce kolónie včiel, keďže EÚ už má programy na podporu včelárstva. Navrhuje tiež odmeňovať tých poľnohospodárov, ktorí sa budú venovať udržateľnému pestovaniu plodín.



"Opeľovače rozhodnú o budúcnosti prírody a dlhodobej potravinovej istoty," vyhlásil eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius. Dúfa tiež, že "kroky EÚ na ich záchranu inšpirujú k podobným rozhodnutiam aj ostatné krajiny na celom svete".



Strata opeľovačov je jednou z najväčších hrozieb pre prírodu, dobré životné podmienky ľudí a potravinovú bezpečnosť v EÚ. Bez opeľovačov by došlo k úbytku a v konečnom dôsledku k vyhynutiu mnohých druhov rastlín, ako aj organizmov, ktoré sú od nich závislé, čo by malo závažné ekologické, sociálne a hospodárske dôsledky. Zhruba 80 percent plodín a voľne žijúcich rastlín závisí od opeľovania živočíchmi, pripomenula eurokomisia.











lva (spravodajca TASR Jaromír Novak)