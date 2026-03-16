Európska únia podporí odstraňovanie mín v Afrike
Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Rada Európskej únie pre zahraničné veci v pondelok v Bruseli prijala rozhodnutie podporiť snahy o posilnenie afrických kapacít v oblasti odstraňovania mín. Cieľom je prispieť k iniciatíve „Afrika bez mín“, informuje TASR.
Na základe rozhodnutia ministrov členských štátov pomôže Únia africkým krajinám posilniť ich národné programy na odstraňovanie mín a urýchliť pokrok pri plnení medzinárodných záväzkov. Podpora EÚ má zároveň prispieť k rozvoju účinných stratégií a k výmene odborných skúseností medzi jednotlivými štátmi.
„Táto iniciatíva prispeje aj k zlepšeniu bezpečnosti, životných podmienok a rozvojových vyhliadok komunít žijúcich v oblastiach postihnutých mínami, ako aj k posilneniu regionálneho mieru a bezpečnosti,“ píše Rada EÚ vo vyhlásení.
Projekt s rozpočtom tri milióny eur a trvaním 36 mesiacov bude realizovať Výskumný inštitút OSN pre otázky odzbrojenia (UNIDIR). Očakáva sa, že z neho bude mať prospech viacero afrických krajín vrátane Guiney-Bissau, Mauritánie, Senegalu, Južného Sudánu a Zimbabwe.
Protipechotné míny naďalej predstavujú vážnu hrozbu pre civilné obyvateľstvo a brzdia rozvoj v mnohých častiach sveta vrátane Afriky. Túto problematiku upravuje Ottawský dohovor, ktorý predstavuje hlavný medzinárodný rámec na ukončenie utrpenia a obetí spôsobených mínami, ozrejmila Rada EÚ.
