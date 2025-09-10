< sekcia Zahraničie
Európska únia potrebuje jednotu, vyhlásila von der Leyenová v EP
Európa podľa jej slov musí v tejto chvíli bojovať za svoju nezávislosť, zabezpečiť si vlastnú obranu a bezpečnosť a nesmie zostať paralyzovaná vnútornými rozdielmi.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štrasburg 10. septembra (TASR) - Európska únia potrebuje jednotu medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a prodemokratickými silami v Európskom parlamente, vyhlásila v stredu vo výročnom prejave o stave Únie na pôde EP v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Uviedla tiež, že vzhľadom na meniaci sa kontext súčasného sveta musí povstať nová Európa. Informuje o tom TASR.
„Európa zvádza boj,“ vyhlásila von der Leyenová na úvod prejavu, v ktorom zdôraznila, že nemožno prehliadať ťažkosti, ktoré trápia Európanov každý deň. „Cítia vplyv globálnej krízy a vysokých životných nákladov. Cítia, ako rýchlosť zmien ovplyvňuje ich životy a kariéry,“ uviedla. Poukázala tiež na „devastujúcu“ situáciu v Pásme Gazy a „neúprosné“ ruské útoky na Ukrajinu.
„Toto leto nám ukázalo, že nie je priestor na nostalgiu. V súčasnosti sa vytvárajú bojové línie pre nový svetový poriadok založený na moci. Európa musí bojovať - o svoje miesto vo svete, v ktorom mnohé veľmoci zaujímajú voči nej buď nejednoznačný postoj, alebo sú otvorene nepriateľské,“ uviedla.
Európa podľa jej slov musí v tejto chvíli bojovať za svoju nezávislosť, zabezpečiť si vlastnú obranu a bezpečnosť a nesmie zostať paralyzovaná vnútornými rozdielmi.
„Podľa mňa je voľba jasná. Dnes sa preto zasadzujem za jednotu. Jednotu medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami EÚ, medzi proeurópskymi demokratickými silami v tomto parlamente. Sme pripravení posilniť proeurópsku demokratickú väčšinu, lebo len tá môže priniesť výsledky pre Európanov,“ vyhlásila von der Leyenová.
„Európa zvádza boj,“ vyhlásila von der Leyenová na úvod prejavu, v ktorom zdôraznila, že nemožno prehliadať ťažkosti, ktoré trápia Európanov každý deň. „Cítia vplyv globálnej krízy a vysokých životných nákladov. Cítia, ako rýchlosť zmien ovplyvňuje ich životy a kariéry,“ uviedla. Poukázala tiež na „devastujúcu“ situáciu v Pásme Gazy a „neúprosné“ ruské útoky na Ukrajinu.
„Toto leto nám ukázalo, že nie je priestor na nostalgiu. V súčasnosti sa vytvárajú bojové línie pre nový svetový poriadok založený na moci. Európa musí bojovať - o svoje miesto vo svete, v ktorom mnohé veľmoci zaujímajú voči nej buď nejednoznačný postoj, alebo sú otvorene nepriateľské,“ uviedla.
Európa podľa jej slov musí v tejto chvíli bojovať za svoju nezávislosť, zabezpečiť si vlastnú obranu a bezpečnosť a nesmie zostať paralyzovaná vnútornými rozdielmi.
„Podľa mňa je voľba jasná. Dnes sa preto zasadzujem za jednotu. Jednotu medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami EÚ, medzi proeurópskymi demokratickými silami v tomto parlamente. Sme pripravení posilniť proeurópsku demokratickú väčšinu, lebo len tá môže priniesť výsledky pre Európanov,“ vyhlásila von der Leyenová.